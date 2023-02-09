بداري: مراجعة شروط ترقية أساتذة الجامعات

أكد وزير التعليم العالي، كمال بداري، الخميس، أن مصالحه تعكف بالشراكة مع الأسرة الجامعية على مراجعة معايير وشروط ترقية الأساتذة.

وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، حول تحديد معايير الترقية من أستاذ محاضر (ب) إلى أستاذ محاضر (أ) وكذا التصنيف ضمن رتبة بروفسور وشروط توظيف الأساتذة الجامعيين, أبرز بداري أن القطاع يعكف على “مراجعة وتحيين هذه المعايير والشروط “.

وأوضح الوزير بأن هذه “المراجعة تأتي لتكييف المنظومة الجامعية مع المستجدات الحاصلة وتماشيا أيضا مع أهداف القطاع الرامية إلى الرفع من مرئية الجامعة ومشاركتها الفعلية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود”.

من جهة أخرى، قال بداري أن “مصالحه ستطلق قريبا منصة رقمية مخصصة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتربصات الميدانية لفائدة الطلبة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلة للطلبة”.

وأوضح أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار جملة التدابير والإجراءات الرامية إلى رقمنة القطاع و تعزيز التربص الميداني الذي يعد “سانحة للطلبة من أجل التقرب من الميدان العملي, لاسيما و أن بعض التخصصات العلمية تحتاج إلى هذا التربص وذلك بنسبة 30 بالمائة من إجمالي حجم التكوين العالي”.

وأشار الوزير إلى أن مصالحه سجلت “إنشاء 91 حاضنة أعمال على مستوى المؤسسات الجامعية”، وذلك بهدف “تعزيز وتحسين مستوى التكوين وتدريب الطلبة على إنشاء مؤسساتهم الناشئة الخاصة بهم مستقبلا”.