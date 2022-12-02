بداري: مسابقات الدكتوراه ستجرى شهر جانفي المقبل

أكد أن شهادة جامعة التكوين المتواصل معتمدة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مسابقات الدكتوراه لسنة 2023 ستجرى شهر جانفي المقبل، مؤكدا في السياق الانتهاء من إعداد النصوص الخاصة بالجامعة المفتوحة التي سترى النور قريبا.

وفي معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، الخميس، تطرق بداري لعديد المواضيع التي تخص القطاع، إذ كشف أن مسابقة الدكتوراه ستكون شهر جانفي، وهذا بعدما طمأن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل لجامعة الجزائر 1 بأنه تمت معادلة هذه الشهادة مع الشهادة التي تمنحها الجامعات العادية، وبإمكان حامليها أن يشاركوا في جميع المسابقات، بما فيها مسابقة الدكتوراه التي ستجرى شهر جانفي.

وأفاد بداري أن التعليم عن بعد أضحى معتمدا كنمط تعليمي وهذا باستخدام المنصات المخصصة لذلك، وأن الهدف منه هو عصرنة أنماط التعليم وتقديم التعلم الأفضل لفئات مختلفة من المتعلمين .

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير أنه تم الانتهاء من كافة النصوص الخاصة بالجامعة المفتوحة والتي لها علاقة بهذا المجال وستعزز مكانة التعليم عن بعد، والتي سترى النور قريبا، ولفت إلى أنه يمكن لجامعة التكوين المتواصل أن تلعب دورا في التقارب بين المؤسسة الجامعية والقطاع الاقتصادي، خاصة أن الوزارة تعول على الإصلاحات الأخيرة التي أحدثتها في جامعة التكوين المتواصل، حيث تقدم تكوينا لحاملي شهادة البكالوريا في عدة تخصصات مهمة.

وذكر بداري باستراتيجية قطاعه في مجال الرقمنة والتي تضم 16 برنامجا وتخص 7 محاور، وتم الشروع فيها مؤخرا، ولفت إلى أن الرقمنة وسيلة للتحسين ولا يجب أن تكون وسيلة للبيروقراطية، وهذا من أجل الرقي بالجامعة، حيث سيتم إدخال تعديلات على منصة “بروغرس” حتى تكون وسيلة للمرافقة وتسهيل العمل.

وكشف في السياق عن السعي لإعادة النظر في توجيه طلبة السنة الأولى من خلال تمكين الطالب من التوجه إلى ما يريده من تخصص لتحقيق الهدف الأسمى والأولوية لنجاح الطلبة، مشيرا إلى أن هناك عدة مشاريع سترى النور قريبا، كما سيتم العمل على نظام يمنح فرصة التعرف على الجامعة بمختلف ميادينها وشعبها.