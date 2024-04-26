بداري: نصوص ثانوية لدعم تشغيل الطلبة ما بعد الدكتوراه قريبا

أكد البروفيسور، كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، بهدف تكوين الطلبة ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع عالم الشغل والاطلاع بذلك على طرق إنشاء مؤسساتهم المصغرة.

وخلال زيارة قادته، الخميس، إلى جامعة بجاية، أين قام بمعاينة المنصة التقنية الفيزيائية الكيميائية بالقطب الجامعي “تارڤة أوزمور” مع زيارته للقطب الجديد “iTee” الذي يحتضن جميع الهياكل المتمثلة في مركز تطوير المقاولات، واجهة مكتب الاستشارات والبحث والتطوير ومركز الدعم التكنولوجي، ومكتب الربط بين المؤسسة والجامعة ومكتب نقل التكنولوجيات ومركز الدعم المهني وحاضنة بالجامعة، ألح الوزير على ضرورة توجّه الطالب لتجسيد فكرته الابتكارية بإنشاء مؤسسة مصغرة والمساهمة بجدية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب الشغل في مختلف المجالات، على غرار الصناعة والطاقة والفلاحة، مذكّرا في هذا الصدد بوجود مشاريع نصوص قانونية سيتم قريبا تجسيدها على أرض الواقع وذلك قصد دعم تشغيل الطلبة ما بعد الدكتوراه.