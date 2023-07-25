بداري وياسين وليد يشاركان في قمة الرأس المال البشري

يشارك كل من وزير التعليم العالي، كمال بداري، ووزير اقتصاد المعرفة ياسين وليد في قمة الرأس المال البشري في افريقيا المنعقدة بتنزانيا.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك كل من بداري وياسين وليد، في قمة الرأس المال البشري في افريقيا التي تحتضنها تنزانيا، يومي 25 و26 جويلية 2023.

وتستضيف تنزانيا خلال القمة قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الافريقية في مجال تنمية رأسمال البشري، من أجل جعله رافدًا رئيسا في التنمية الاقتصادية لمختلف بلدان القارة بما يسمح بمواجهة التهديدات المتعلقة بالفقر والتعليم والشغل وفق اجندة الإتحاد الإفريقي 2063.

وحسب بيان لوزارة التعليم فإن الهدف من المشاركة في هذه القمة هو عرض تجربة الجزائر في مجال تثمين الراسمال البشري، وتعزيزه دوره في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على التنمية البشرية.

كما ستكون للوزراء العديد من المداخلات في اجتماعات متعلقة بقضايا الابتكار والتحول التكنولوجي وتأثيرها على التوظيف وكذا السياسات التي تم اتخاذها في بلادنا في هذا المجال.