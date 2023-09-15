بداري وياسين وليد يشاركان في قمة مجموعة الـ77 + الصين بكوبا

ممثلين للرئيس تبون..

يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة وزير المؤسسات الناشئة ياسين وليد، في قمة مجموعة الـ 77+ الصين بكوبا، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وسيشارك بداري وياسين بالقمة الـ 77+ الصين المقامة في العاصمة الكوبية هافانا، ممثلين لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان وزارة التعليم العالي.

وستشهد القمة حضور رؤساء دول وحكومات مجموعة “السبع والسبعين زائد الصين”، ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تحت شعار تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار.

ويجتمع المشاركون في القمة على مدار يومين، “لمناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية، على غرار دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار”.

بالإضافة إلى “التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي”، حسب المصدر نفسه.

كما “يتباحث المشاركون في هذه القمة مشكلات تتعلق بتداعيات وباء كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتقلبات الأسواق، والتضخم. وأعباء الديون، وتغير المناخ، والتوترات والصراعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم”.