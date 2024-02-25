بداري يأمر بمضاعفة وجبة الطلبة ويتعهد بتدارك الاختلالات

في لقاء جمعه بممثلي الطلبة

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، تعليمات لمدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل مضاعفة كمية الوجبة المقدّمة للطلبة، بعد الشروع في توحيد مكوناتها عبر كافة المطاعم الجامعية.

وشدّد بداري، خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات الديوان الوطني للخدمات الجامعية وممثلي الطلبة، على ضرورة تحسين الوجبات المقدّمة للطلبة والزيادة من كميتها، ودعا للتحضير الجيّد لبرنامج التغذية في شهر رمضان الكريم، واستمع لآراء ممثلي الجمعيات الطلابية الناشطة في القطاع وعددها 11 تنظيما معتمدا بخصوص المدونة الموحّدة للوجبات التي تم الإفراج عنها منذ أيام.

وفي السياق، دعا ممثلو التنظيمات الطلابية الحاضرة إلى ضرورة إعادة النظر في مضمون البرنامج الموحّد للوجبات المقدّمة للطلبة والذي تم إقراره منذ الأسبوع الفارط من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وهذا نظرا للأصداء التي لقيها من قبل الطلبة، وأفاد ممثل الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، بويعقوب نور الدين لـ”الشروق”، بأنهم تلقوا تطمينات من قبل الوزير لمراجعة البرنامج، حيث سيتم عقد اجتماع في القريب العاجل لمناقشة وتعديل هذا البرنامج وفقا لرؤى توافقية.

وطالب ممثلو التنظيمات المشاركة في الاجتماع بضرورة زيادة كمية الوجبات المقدّمة للطلبة مع مراعاة نوعيتها ومراقبة مدى تطبيق محتوى البرنامج الأسبوعي مع نوعية المنتج ومنشئه، بالإضافة إلى مراعاة تقاليد وخصوصية كل ولاية وكل جهة عبر الوطن في الأطباق المقدّمة خاصة خلال شهر رمضان.

وخلال ذات الاجتماع، تم التطرق لقضية الحافلات المخصصة للنقل الجامعي وهي 5800 حافلة نشطة و120 حافلة خارج الخدمة، حيث دعا ممثلو الطلبة إلى إعادة صيانتها، فيما أكد الوزير بأن خارطة توزيع النقل ستضبط بداية من الموسم الجامعي على المستوى الوطني، حتى يكون هناك توازن في مختلف الخطوط.