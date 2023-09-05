بداري يؤكد دعم تطوير النماذج الابتكارية (فيديو)

من بينها السيارة الكهربائية..

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الثلاثاء، دعم قطاعه لتطوير المنتوجات الابتكارية على مستوى مراكز البحث بهدف خلق قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار الوزير بداري في تصريحه إلى “تحديد آجال تسليم النماذج الأولية للمشاريع، والبحث عن الشركاء المصنعين والمسوقين لتنتقل التكنولوجيا من مراكز البحث إلى أرض الواقع كقيمة اقتصادية”.

ومن بين هذه النماذج المنجزة، عاين الوزير “النموذج الأولي للسيارة الكهربائية متعددة الاستعمالات، والتي تمتاز بأنها صديقة للبيئة، معدة للاستعمال في المناطق المغلقة كالمطارات والمستشفيات والمصانع”.

كما تفقد بداري “آلة نزع الحجارة المخصصة لاستصلاح الأراضي، وهو النموذج الذي تمّ بالتعاون مع شريك صناعي”، وهذا خلال زيارته مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بالشراقة.

النماذج التي عاينها بداري خلال زيارته لمركز البحث.. (صور)