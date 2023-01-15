بداري يؤكد على جعل الجامعة قاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية

أبدى تفاؤله بنجاح مكاتب الدراسات التجارية بالقطب الجامعي للقليعة بتيبازة

أبدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي بداري كمال، تفاؤله بمنتوج مكاتب الدراسات التي أشرف على تدشينها يوم الأحد، بالقطب الجامعي بالقليعة وقال أن منتوجها سيكون له من الفاعلية والجدية والنوعية بما يتماشى ومتطلبات المجتمع والمرحلة.

كما أنها تتمتع يؤكد الوزير بالاستقلالية التامة لمنافسة زملائهم بمكاتب الدراسات الاخرى ، سيما وان لها كفاءات و مهارات و يشرف على تسييرها طاقم من الاساتذة والخبراء.

وقال الوزير كمال بداري ان المكاتب الخمسة التي وضعت حيز الخدمة بالمدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي ، المدرسة العليا للتجارة ، المدرسة الوطنية العليا للاحصاء والاقتصاد الرقمي ، مدرسة الدراسات التجارية العليا والمدرسة العليا للمناجمنت بالقطب الجامعي بالقليعة،تبين مدى اهتمام المدارس العليا باقتصاد المعرفة وبهذه الارض الخصبة وتحويل الإبتكار الى منتوج تجاري و تحويله الى منتوج يتماشى واحتياجات الاقليم، وبالتالي يضيف الوزير تصبح لهذه المدارس العليا بالقليعة هذا النمط في التسيير و المتعلق بالتعليم العلمي و البحث و انشاء مؤسسات اقتصادية تتماشى واحتياجات المجتمع .

وأكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، على توسيع التجربة الاولى من نوعها على بقية المدارس الاخرى تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية لجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف المستويات .

وبخصوص خريجي الجامعة الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف و خاصة حاملي شهادة الدكتوراه ، قال الوزير كمال بداري ، نحن مؤسسة تعليم عالي ترافق كل خريجي الجامعات حتى ينخرطوا في الحياة المهنية ، ولذلك يضيف الوزير فتحنا منصة رقمية لاحصاء هذه الفئة ومرافقتها في التوظيف الجامعي.