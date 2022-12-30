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الجزائر

بداري يباشر سلسلة لقاءات مع الكفاءات الجزائرية بالخارج

ب. ن
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بداري يباشر سلسلة لقاءات مع الكفاءات الجزائرية بالخارج

باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، سلسلة من اللقاءات مع الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك بهدف الاستفادة من تجاربهم في بناء الاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به الخميس بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن هذه اللقاءات تندرج في إطار “الاستراتيجية الجديدة التي سطرتها الوزارة من أجل إشراك الكفاءات المتواجدة عبر أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم في ميدان التكوين والتعليم والبحث لبناء الاقتصاد الوطني”.

وفي هذا الصدد، اجتمع الوزير الأربعاء بمقر الوزارة بعدد من الكفاءات التي “أبدت رغبتها في التعاون والتبادل الجامعي المشترك”. وبذات المناسبة، أكد بداري أن هذا اللقاء “يندرج ضمن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا سيما من خلال الالتزام الـ41 من برنامجه الرئاسي الرامي إلى جعل الجامعة الجزائرية وسطا خصبا للابتكار والإبداع ومرافقا وشريكا محوريا في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، جامعة مواطنة قادرة على خلق الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

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