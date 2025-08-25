-- -- -- / -- -- --
الجزائر

بداري يترأس اجتماعا لتقييم تحضيرات الدخول الجامعي 2025-2026

محمد فاسي
كمال بداري Kamel Baddari
جانب من الاجتماع

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماعًا خصص لتقييم تحضيرات الدخول الجامعي المقبل، بمشاركة إطارات الوزارة ورؤساء الندوات الجهوية وبعض مديري الجامعات عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن اللقاء الذي انعقد يوم أمس الأحد تناول عدة ملفات أساسية، أبرزها التحويلات الخاصة للطلبة، متابعة مدى جاهزية الهياكل الجامعية، واحترام الرزنامة البيداغوجية فيما يتعلق بالحجم الساعي السداسي لكل مادة.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضير لإطلاق المكتبة الإلكترونية الجامعية، إلى جانب تعزيز دور الجامعة في دعم النسيج الاقتصادي الوطني من خلال ترقية المقاولاتية.

