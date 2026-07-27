بداري يترأس اجتماعًا لضبط الترتيبات النهائية لتوجيه الناجحين في بكالوريا 2026

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، اجتماعًا خُصص لمتابعة وضبط الترتيبات النهائية الخاصة بعملية توجيه الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا دورة 2026، وذلك في إطار التحضير لانطلاق العملية وفق معايير الشفافية والإنصاف.

واحتضنت المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الاجتماع، الذي خُصص لتقييم مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بعملية التوجيه، بما يضمن الاستجابة لاختيارات الطلبة، ومراعاة احتياجات مؤسسات التعليم العالي وقدراتها الاستيعابية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن نجاح عملية التوجيه يمثل محطة أساسية في مسار تحديث الجامعة الجزائرية، من خلال تعزيز فرص نجاح الطلبة، والارتقاء بجودة التكوين، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.