بداري يتعهد بمعالجة “اختلالات” الدخول الجامعي

خلال استقبال ممثلي التنظيمات الطلابية

طرح ممثلو التنظيمات الطلابية خلال لقائهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، مختلف الانشغالات التي واجهها الطلبة مع بداية الدخول الجامعي الحالي، لاسيما ما تعلق بالنقل والتسجيلات الرقمية وظروف الإيواء في بعض المدن الجامعية، وهي ملفات تعهد مسؤول القطاع بحلها ومراجعة مختلف الاختلالات.

وفي إطار اللقاءات التشاورية التي برمجتها الوزارة منذ بداية الدخول الجامعي الحالي مع الشركاء الاجتماعيين، تم عقد لقاء، مساء السبت، مع ممثلي التنظيمات الطلابية المعتمدة لمناقشة الأمور المتعلقة بالحياة الطلابية والاستماع لكل الاقتراحات لتحسين الحياة الجامعية للطلبة.

وفي السياق، قال بختة عبد اللطيف، الأمين العام لمنظمة الصوت الوطني للطلبة الجزائريين، لـ”الشروق”، إن اللقاء كان فرصة لطرح الانشغالات الخاصة بالطلبة مع الدخول الجامعي، إذ تم تقديم مختلف النقائص التي اكتنفت الدخول في شقيه البيداغوجي والخدماتي، على غرار ملف النقل الجامعي، حيث ذكر المتحدث بأنه تم تسجيل نقص في حافلات النقل عبر عدة خطوط في بعض المدن الجامعية ما أثر على تنقل الطلبة، والوزير – حسبه– وعد باتخاذ كافة التدابير لتسوية المشكلة في الخطوط المعنية.

وأضاف ممثل الصوت الطلابي بأنه تم رفع المشكلة الخاصة بالتسجيلات الرقمية عبر منصة “بروغرس” والتي شهدت تذبذبا في بعض الجامعات خلافا لأخرى سارت فيها العملية بشكل جيد ووتيرة أسرع، مشيرا إلى أن هذا الإشكال عطل تسجيل الطلبة في السنة الثانية والثالثة ليسانس مع تأخر في تسليم البطاقات الإلكترونية، حيث تعهد الوزير بالنظر في الموضوع خاصة أن التسجيلات كانت رقمية مائة بالمائة.

وفي السياق ذاته، رفع ممثلو الطلبة خلال الاجتماع الانشغالات المتعلقة بالجانب الخدماتي خاصة ما تعلق بظروف استقبال الطلبة في بعض الإقامات غير الجاهزة بتاتا، حيث أوضح بوضياف عبد اللطيف عمر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، بأن التقارير التي وصلت المنظمة بخصوص الدخول الجامعي، كشفت عن بعض الاختلالات في الخدمات الجامعية، إذ أن بعض الإقامات ليست جاهزة بالشكل الكامل في بعض المدن الجامعية، وحتى بالنسبة لنوعية الوجبة المقدمة، ولفت إلى أنهم تلقوا تطمينات من قبل الوزارة بتدارك الوضع.

وأفاد محدثنا بأن اللقاء شكل فرصة لتقديم ملاحظات بخصوص سير الدخول الجامعي والتسجيلات التي تمت بشكل رقمي مئة بالمئة، وما اكتنفها من مشاكل في بعض الجامعات، بالإضافة إلى قضية تطبيق الاتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والنقل بالنسبة لمجانية النقل بالميترو والترامواي في 7 مدن جامعية، حيث أمر الوزير المعنيين بحل الإشكال.

ولفت بوضياف إلى أن أغلب الاختلالات المسجلة كانت عبارة عن مشاكل لحظية تخص الدخول الجامعي، وبعض الاختلالات على المستوى المحلي في شبكة “بروغرس”، فيما أشاد بالسير الحسن للرقمنة والتسجيلات الجامعية للطلبة الجدد.