بداري يجدد الالتزام بتنفيذ إصلاحات الرئيس تبون

إطلاق الدفعة الثانية للتكوين في الماستر الدولي للرياضيات

أطلقت المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، بسيدي عبد الله، (الجزائر العاصمة)، الدفعة الثانية للتكوين في الماستر الدولي للرياضيات، تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وبالمناسبة، أكد بداري، مساء الخميس، أن إطلاق الدفعة الثانية من هذا البرنامج التكويني، التي تضم طلبة من 10 دول، يؤطرهم 24 أستاذا جزائريا وأجنبيا، يجسد “انفتاح مدارس القطب العلمي والتكنولوجي (الشهيد عبد الحفيظ إحدادن) على العالم”، مؤكدا على أن “الاستثمار في الرياضيات هو استثمار في الاقتصاد والسيادة الوطنية”.

وثمن الوزير النتائج التي ما فتئت تحققها هذه المدارس، متوقفا عند “التميز العلمي” للمدرسة الوطنية العليا للرياضيات، الذي يتجلى- مثلما قال- من خلال حصولها على “وسم الامتياز” كمركز امتياز في الرياضيات، المقدم من طرف الجمعية الأوروبية للرياضيات.

وقد سمح هذا التفوق والإنجازات المحققة في مجال البحث العلمي بـ”إضفاء المرئية الدولية على الجامعة الجزائرية”، يضيف بداري، مذكرا بالنتائج الأخيرة للتصنيف الدولي (T.H.E) الذي يعد من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، الذي احتلت فيه الجزائر المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي والثانية إفريقيا، بفضل 28 مؤسسة جامعية.

من جهته، أوضح مدير المدرسة، أحمد مدغري، أن الماستر الدولي للرياضيات تم إدراجه عقب انخراط المدرسة في الشبكة الدولية للرياضيات.

وبالمناسبة، تم تقديم عرض توضيحي حول هذا البرنامج التكويني الذي تشارك فيه عدة هيئات داعمة، من بينها الاتحاد الدولي للرياضيات، المركز الدولي للفيزياء النظرية والجمعية الأوروبية للرياضيات، ليتم بعد ذلك تكريم طلبة المدرسة المتوجين في المسابقة الدولية للرياضيات.

وفي سياق متصل، ثمن الوزير النجاحات التي حققتها الجامعة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا التزام قطاعه بتنفيذ الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا المجال.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أبرز بداري تحسين ظروف التمدرس لطلبة السلك الطبي والأطباء المقيمين، مؤكدا أن “طلبة العلوم الطبية تحصلوا على مصاريف التربص لأول مرة طبقا للنظام الجديد المعمول به”، مذكرا بـ”تخصيص 5095 منصب مالي في إطار المسابقة الوطنية الخاصة بالأطباء المقيمين، التي ستنظم نهاية شهر أكتوبر الجاري، أي بزيادة تقدر بـ54ر34 بالمائة مقارنة بسنة 2022”.

وفي ما يتعلق بتحسين الخدمات الجامعية، أبرز الوزير “جملة الإصلاحات التي طالت هذا المجال، خلال السنتين الأخيرتين من خلال اعتماد الرقمنة وترشيد النفقات وتحسين جودة الإقامة والإطعام والنقل”.