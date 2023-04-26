بداري يدعو إلى فتح فروع للجامعات النرويجية بالجزائر

دعا وزير التعليم العالي، كمال بداري، السفيرة النرويجية إلى فتح فروع لجامعات المملكة في الجزائر.

وجاء هذا خلال استقبال بداري، الثلاثاء، لسفيرة الملكية النرويجية، تريزا لوكن غزيل لدى الجزائر، حيث تمحورت المحادثات بين الطرفين حول تكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها النرويجية، في عدة مجالات.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير استعداده لتكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية.

كما دعا بداري السفيرة إلى فتح فروع للجامعات النرويجية في الجزائر، وتوجيه الدعوة للطلبة النرويجين للدراسة في الجزائر في إطار حركية الطلبة لمدة سداسي أو سداسيين.

ومن جانبها، أكدت السفيرة على نوعية العلاقات بين الجزائر والنرويج، وأبدت إعجابها وإستعدادها في توسعة التعاون بين بلدينا في عدة مجالات، خاصة مجال النفط وعلوم البحار كون البلدين من الدول الرائدة في مجال النفط والغاز، وكذا علم التاريخ.

وبخصوص إتفاقية التعاون بين الجامعات الجزائرية والنرويجية، الأولى من نوعها، أكدت السفيرة الملكية النرويجية على أن السلطات في أوصلو، تدرس بإهتمام بالغ هذه الاتفاقية لتوسيع مجالات التبادل والتعاون العلمي والبحثي. يضيف البيان.