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الجزائر

بداري يسدي وسام “الاستحقاق” لصاحبة شهادة “JICA” باليابان

الشروق أونلاين
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بداري يسدي وسام “الاستحقاق” لصاحبة شهادة “JICA” باليابان
الوزير بداري والباحثة شحطو

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الثلاثاء، وسام الاستحقاق للوزارة، للدكتورة الباحثة أمينة شحطو نظير نيلها شهادة نجاح من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. 

وأفاد بيان وزارة التعليم العالي أن إسداء وسام الاستحقاق للوزارة للدكتورة الباحثة أمينة شحطو جاء عقب “حصولها على شهادة نجاح من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA”.

و”حصولها على شهادة تقدير في مجال الطاقة الكهروضوئية تخصص “الربط بالشبكة الكهروضوئية”، حسبما جاء في البيان.

وهذا على هامش زيارة العمل والتفقد للوزير بداري لمركز تنمية الطاقات المتجددة “CDER” ببوزريعة، المختص في ابتكار وتقوية إنتاج الكهرباء بالطرق غير التقليدية.

وعاين الوزير المركز المتخصص في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. كما دشن مخبر قياس أجهزة الإشعاع الشمسي الوحيد المعتمد على المستوى الوطني والثاني إفريقيا.

وتعكس هذه الزيارة حرص الوزارة على “تعزيز التعاون في مجال البحث مع الشركاء الإقتصاديين ومختلف القطاعات. المعنية بتطوير ميادين الطاقات المتجددة وإنتقال الطاقات وتوسيع مجالات استخداماتها”، يضيف البيان.

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