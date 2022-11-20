بداري يشدد على أهمية مرافقة الطلبة المبتكرين

أعطى إشارة انطلاق رقمنة النقل الجامعي بعين الدفلى

اعتبر البروفسور كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة حلقة قوية في المربع السحري المتمثل في التعليم والبحث العلمي، والابتكار، وخلق الثروة ومناصب الشغل، ما يتطلب خلق فضاء لحاضنة الأعمال بغية مرافقة كافة الطلبة المبتكرين دون الاكتفاء بحاضنات الأعمال، والتطرق لحاضنة التصنيع ونمذجة المشاريع الابتكارية للطلبة، مركزا على ضرورة رقمنة القطاع بهدف تحسين ظروف الطلبة ومساعدتهم على التعلم والبحث في مختلف التخصصات.

وألح الوزير، خلال زيارته ولاية عين الدفلى، الأحد، على أهمية إنشاء فضاءات للطلبة حتى يتمكنوا من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتوج قابل للتسويق وللتنافسية محليا ووطنيا، وهو ما يؤدي إلى وجوب إحداث علاقة تجاذبية بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، خاصة منها الناشئة والجماعات المحلية، لأن التنمية يجب أن تكون هذه العناصر عمادها، وتكون فعلا واجهة نشاطات للأطراف الثلاثة، والتي عليها تقاسم النتائج الإيجابية والسلبية معا.

ودعا المتحدث القائمين على جامعة “الجيلالي بونعامة” للاهتمام بتخصص الفلاحة، كونها راسية في محيط فلاحي، وتتوفر على الإعلام الآلي والتكنولوجيا، ولذلك وجب أن تتوجه معظم مشاريع التخرج لتحسين الإنتاج الفلاحي وفق متطلبات المواطن على غرار تطوير الزراعة وإنتاج اللحوم والحليب وترقية الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل، مؤكدا أن دائرته الوزارية سترسل خلال الأسبوع القادم مجموعة من الإطارات لمرافقة المتخرجين وإعداد مخطط لدراسة أعمال تلك المشاريع المنجزة من قبل الطبلة، من خلال تمكينهم من كل الوثائق الضرورية للحصول على أوسمة مشروع مبتكر، مع وضع براءات اختراعات للحفاظ على مبتكراتهم، وهنا تكون الجامعة قد لعبت دورها كمؤسسة اجتماعية ومواطنة في آن واحد، على حد تعبيره.

وإلى ذلك، قال الوزير إن رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يتكون من 6 محاور، و16 برنامجا استراتيجيا و102 مشروع عملياتي، مؤكدا أن هذا المخطط يهدف إلى تحقيق 140 منصة رقمية تخص القطاع سواء كانت خدماتية أو بحثية علمية، مطالبا بضرورة رقمنة المداخل والمراقبة الرقمية على مستوى الإقامات الجامعية بمناسبة تدشينه للإقامة الجديدة “المجاهد حمري محمد” على مستوى بلدية عين السلطان.

وشدد المتحدث على ضرورة اعتماد الرقمنة على مستوى المكتبة الجامعية، داعيا إلى هيكلة ناجعة من حيث الانترنيت، تماشيا مع الاتجاه العام نحو السعي لرقمنة كل النشاطات البيداغوجية والعلمية، كما أعطى إشارة انطلاق رقمنة النقل الجامعي لفائدة الطلبة محليّا، لضمان عصرنة يوميات الطالب، مذكرا أن ذلك يدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية لتكون الجامعة قاطرة المجتمع الجزائري وعاملا مهما في ترقية معيشته محليا ووطنيا.