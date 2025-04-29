بداري يشرف على إطلاق خمس منصات رقمية مبتكرة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، على مراسم إطلاق خمس منصات رقمية جديدة، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة.

وحسب بيان للوزير بداري عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك فإن المنصات التي تم الإعلان عنها تشمل:

1. “المستشار الرقمي الخاص”: وهو نظام محادثة ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ونموذج لغوي متطور، يتيح للمستخدمين الحصول على استفسارات دقيقة وموثوقة حول مختلف الوثائق التنظيمية التابعة للوزارة. ويتميز هذا النظام بسرعته الكبيرة في البحث ضمن آلاف المستندات، مما يسهل الوصول إلى النصوص القانونية والتنظيمية بشكل فوري وفعال. 2. منصة ELHAL (Algerian Heaper Articles en Ligne): منصة رقمية تتيح الوصول إلى الموارد العلمية المخزّنة داخل المستودعات المؤسساتية للجامعات الجزائرية، مثل الأطروحات والمذكرات والمقالات البحثية. وتهدف إلى تعزيز مرئية الإنتاج العلمي الوطني ودعم الباحثين في الوصول السلس إلى المعرفة الأكاديمية. 3. منصة “حاضنة” (Hadhina): وُضعت هذه المنصة لدعم ريادة الأعمال داخل الجامعات من خلال توحيد أدوات إدارة الحاضنات، وتسهيل متابعة المشاريع الناشئة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المحتضنين والموجهين. كما توفر مؤشرات أداء دقيقة تساعد على تحسين مرافقة الشركات الناشئة في الوسط الأكاديمي. 4. منصة تقييم الدروس عبر الخط: ترمي هذه المنصة إلى تطوير التعليم الرقمي من خلال أدوات تقييم حديثة لقياس جودة الدروس المقدمة عبر الإنترنت، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية. كما تركز على تطوير كفاءات الأساتذة في استخدام تقنيات التعليم الرقمي بفعالية. 5. تطبيق “مراقبي النقل الجامعي” (mybus_controller): يُضاف هذا التطبيق إلى منظومة “حافلتي” (mybus)، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة حافلات النقل الجامعي من خلال تمكين مديريات الخدمات الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية من تتبع أوقات انطلاق الحافلات وحالتها، مما يعزز مصداقية الخدمة لدى الطلبة.

ويُعد هذا الإطلاق خطوة جديدة في مسار رقمنة الخدمات الجامعية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير الأداء الإداري والعلمي في مؤسسات التعليم العالي.