بداري يعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية من تيسمسيلت

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق السنة الجامعية 2025-2026، من ولاية تيسمسيلت.

وأعلن الوزير في كلمة ألقاها بجامعة “أحمد بن يحيى الونشريس ” على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة، التي تعرف التحاق قرابة مليوني طالب من بينهم 331.827 طالبا جديدا، بمقاعد الدراسة موزعين على مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي للوطن.

وسيرتفع تعداد هيئة التدريس إلى أزيد من 75 ألف أستاذ، وذلك عقب استفادة الوزارة الوصية من 4.112 منصبا ماليا مخصص لتوظيف الأساتذة بعنوان السنة المالية 2025، وهي العملية التي تعني 2.941 أستاذا باحثا، 719 أستاذا استشفائيا جامعيا، 156 باحثا دائما و185 باحثا بعقود.

ومن جهتها، تحصي جامعة “أحمد بن يحيى الونشريسي” بتيسمسيلت، أزيد من 8.300 طالبا، من بينهم 1.880 طالبا جديدا، كما عرفت إدراج تخصصات جديدة، منها “ريادة الأعمال والابتكار”، و”الذكاء الاصطناعي” و”القانون الجنائي والعلوم الجنائية”.

كما استفادت ذات المؤسسة للتعليم العالي من ملحقة للمدرسة العليا للأساتذة، التحق بها 121 طالبا جديدا، منهم 102 طالب تخصص أستاذ ابتدائي و 19 طالب للطور المتوسط.

وتتضمن زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ولاية تيسمسيلت، الإشراف على مراسم إمضاء اتفاقيات شراكة وتعاون بين جامعة ” أحمد بن يحيى الونشريسي”، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

وسيشرف بداري أيضا على وضع حيز الخدمة لملحقة المدرسة العليا للأساتذة، ومعاينة مشروعي إنجاز سكنات لفائدة مستخدمي قطاع التعليم العالي والمقر الجديد للإدارة المركزية.