بداري يكرم الطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء 5 أوت، بمقر الوزارة، وسام الاستحقاق للوزارة، للطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا.

ووفقا لما نشره الوزير على صفحته في “فيسبوك”، التكريم جاء نظير افتكاك هؤلاء الطلبة لميداليتين فضيتين، ميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير للطلبة، مداح أحمد عدلان، مرابط ياسر، كينان يوسف، بن ملوكة محمد أمير، وقرفي شبيلة، من المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات -سيدي عبد الله، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي -سيدي عبد الله، وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، مرفوقين بأساتذتهم المؤطرين، والسيد مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات.

الوزير أسدى كذلك وسام الاستحقاق للوزارة، لمدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بواد السمار، لما بذله رفقة طاقمه المميز من مجهودات في السهر على إنجاح عملية التسجيلات الأولية في كامل مراحلها، حسب ما نشره الوزير.