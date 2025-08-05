-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بداري يكرم الطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
بداري يكرم الطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا
صفحة الوزير كمال بداري
تكريم الطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا، 5 أوت 2025.

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء 5 أوت، بمقر الوزارة، وسام الاستحقاق للوزارة، للطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا.

ووفقا لما نشره الوزير على صفحته في “فيسبوك”، التكريم جاء نظير افتكاك هؤلاء الطلبة لميداليتين فضيتين، ميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير للطلبة، مداح أحمد عدلان، مرابط ياسر، كينان يوسف، بن ملوكة محمد أمير، وقرفي شبيلة، من المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات -سيدي عبد الله، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي -سيدي عبد الله، وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، مرفوقين بأساتذتهم المؤطرين، والسيد مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات.

بداري: أكثر من 40 ألف طالب سيستفيدون من التوظيف المباشر بعد التخرج

الوزير أسدى كذلك وسام الاستحقاق للوزارة، لمدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بواد السمار، لما بذله رفقة طاقمه المميز من مجهودات في السهر على إنجاح عملية التسجيلات الأولية في كامل مراحلها، حسب ما نشره الوزير.

مقالات ذات صلة
العطلة!

العطلة!

الرسوم

الرسوم

رسميا.. هذه أسعار التدفقات الجديدة الخاصة باتصالات الجزائر

رسميا.. هذه أسعار التدفقات الجديدة الخاصة باتصالات الجزائر

وفاة امرأة وإصابة 39 شخصًا في انقلاب حافلة بولاية المغير

وفاة امرأة وإصابة 39 شخصًا في انقلاب حافلة بولاية المغير

استصلاح الأراضي الفلاحية بالهضاب والجنوب .. عصر العزوف الشباني انتهى!

استصلاح الأراضي الفلاحية بالهضاب والجنوب .. عصر العزوف الشباني انتهى!

عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع

عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد