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اقتصاد

بداري يكشف عن أول رقاقة جزائرية تستخدم في البطاقات الإلكترونية

الشروق أونلاين
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بداري يكشف عن أول رقاقة جزائرية تستخدم في البطاقات الإلكترونية
صفحة كمال بداري (شبكات)
بداري يكشف عن أول رقاقة تستخدم في البطاقات الإلكترونية، 12 أفريل 2025.

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن الانتهاء من تصميم أول رقاقة تستخدم في البطاقات الإلكترونية، من تصميم باحثين تابعين لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

وعقب زيارة قادته اليوم السبت، 12 أفريل، إلى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بالجزائر العاصمة، أوضح بداري “أنه تم تجسيد الالتزام المتعلق بتصميم الرقائق الإلكترونية، حيث تمكن الباحثون من تصميم أول رقاقة مساحتها 1 ملم مربع، بتكنولوجيا عالية الدقة”، علما أنه كان قد تم تدشين معمل تصميم هذه الرقائق نهاية ديسمبر المنصرم، وفقا لما أفدت به وكالة الانباء الجزائرية.

بداري يدشّن مؤسسة “سيديتيا خبرة” ويوقّع اتفاقيات شراكة استراتيجية

وبخصوص التصنيع المحلي لهذه الرقائق أفاد الوزير بأنه “سيتم في غضون السنتين المقبلتين”، لافتا إلى أن “إتقان تصميم هذه الرقائق يعد في حد ذاته قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في ظل توفر العنصر البشري المتخصص في هذا المجال الهام.”

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