بداري يكشف عن نتائج توجيه حاملي البكالوريا الجدد

كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد والتي سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من نهار اليوم الثلاثاء.

وخلال ندوة صحفية نشطها للكشف عن النتائج، أكد بداري أن المرحلة الأولى من التوجيه أسفرت عن تحقيق 71 بالمائة من المترشحين لرغباتهم الثلاث الأولى.

وبالتفصيل، أوضح الوزير أن نسبة الطلبة المتحصلين على الرغبة الأولى بلغت 38.57 في المائة، أما الرغبة الثانية فقدرت نسبتها 18.20 في المائة، في حين حاز ما نسبته 13.93 طالب على الرغبة الثالثة.

أما الطلبة الذين لم يتحصلوا على التوجيه المرغوب فيه، فقد بلغ عددهم حوالي 5 آلاف طالب وهو رقم ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية، يؤكد الوزير.

وبالنسبة لتوزيع حاملي شهادة البكالوريا حسب ميادين التكوين الكبرى، فقد أخذ تخصص العلوم والتكنولوجيا النسبة الأكبر والتي قدرت بـ 53.04 في المائة.

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب تخصص علوم انسانية واجتماعية بنسبة 35.54 في المائة، ثم علوم اقتصادية وتسيير وعلوم التجارية بـ 11.87 بالمائة.

وأكد بداري أن النتائج الجيدة المحققة في بكالوريا هذه السنة وارتفاع عدد المتحصيلن على تقدير جيد وممتاز، أجبر وزارة التعليم على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية خاصة في فروع الطب المدارس العليا والتخصصات ذات التسجيل الوطني.

وعن المعدلات الدنيا للالتحاق بالتخصصات الطبية، فقد أبرز الوزير أن أدنى معدل للالتحاق بتخصص العلوم الطبية بلغ 16.52 بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، و17بالنسبة لشعبة الرياضيات، و17.34 بالنسبة لشعبة تقني رياضي.

وبالنسبة لشعبة الصيدلة بلغ معدل الالتحاق بالتخصص بالنسبة لشعبة علوم تجريبية 15.94، و16.41 بالنسبة لشعبة الرياضيات و16.75 بالنسبة لشعبة تقني رياضي.

وفيما يخص تخصص طب الاسنان بلغ معدل الالتحاق بالتخصص بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية 16.42، و16.90 بالنسبة لشعبة الرياضيات و17.25 بالنسبة لشعبة تقني رياضي.