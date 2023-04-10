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الجزائر

بداري يلقي نظرة أخيرة على جثمان الطالبة المتوفاة ويعزي أهلها

الشروق أونلاين
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بداري يلقي نظرة أخيرة على جثمان الطالبة المتوفاة ويعزي أهلها
ح.م
وزير التعليم العالي في الإقامة الجامعية

قام وزير التعليم العالي، كمال بداري، صباح الإثنين، بالتنقل لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة لإلقاء نظرة على الطالبة المتوفية.

ووصل بداري إلى مستشفى الشهيد الطيب بوقاسمي بزرالدة، لإلقاء نظرة على الطالبة المتفوقة المتوفية، وتقديم تعازيه لعائلتها الكريمة، ومواساتهم في هذا الظرف العصيب.

وكان قد تنقل مساء الأحد، وزير التعليم العالي كمال بداري إلى الإقامة الجامعية بالمعالمة وهذا على إثر تلقي خبر وفاة طالبة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد تنقل بداري إلى مقر إقامة الطالبة بالإقامة الجامعية المعالمة فور تلقي خبر الوفاة.

وكان الوزير مصحوبا بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله، يضيف البيان.

وقدم بداري تعازيه لعائلة الطالبة والأسرة الجامعية وزميلاتها وزملائها الطلبة، وكذا أساتذتها.

للإشارة فقد توفيت الطالبة “سلسبيل.ح” الأحد بعد سقوطها من شرفة غرفتها بالطابق الرابع للإقامة.

وتنحدر المتوفاة التي تبلغ من العمر 18 سنة وتدرس سنة أولى ذكاء إصطناعي من ولاية ورقلة

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