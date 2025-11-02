بداري يمنح المبتكر الجزائري العيد دردابو وسام استحقاق

الفائز بجائزة "نجوم العلوم"

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، وسام استحقاق الوزارة، للدكتور العيد دردابو، عقب فوزه بجائزة نجوم العلوم في طبعته الـ17.

وكان قد توج الجزائري العيد دردابو، في البرنامج التلفزيوني “برنامج العلوم” بابتكاره المتمثل في ساعة ذكية تراقب المؤشرات الحيوية لتحديد مستويات فيتامين “د” وهرمون “السيروتونين”. مما يعزز الكشف المبكر عن اضطرابات الاكتئاب والقلق.

الجزائري الخاصل على شهادة الدكتوراه في الفيزيولوجيا والتغذية الحيوانية من جامعة فيينا، أكد في تصريح سابق أن فكرة الاختراع كانت وليدة تجربة شخصية مؤثرة، إذ لاحظ معاناة إحدى قريباته من اكتئاب ما بعد الولادة نتيجة نقص حاد في فيتامين “د”.

ويحول مشروع دردابو الساعة الذكية إلى نظام إنذار مبكر يراقب مستويات فيتامين “د” بشكل مستمر، مما يساعد على اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تفاقم المشاكل النفسية. هذه التقنية غير الجراحية تأتي كبديل متاح وبسيط لفحوصات الدم التقليدية التي تُجرى غالبًا بعد حدوث أعراض واضحة.