بداري يهنئ الفائز بالمرتبة الأولى في مسابقة “START UP WORLD CUP ALGERIA 2026”

سيمثل الجزائر في النهائيات العالمية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الطالب علاء الدين بن أحمد صاحب المرتبة الأولى في “START UP WORLD CUP ALGERIA 2026”، باعتباره الممثل الرسمي للجزائر.

وكتب بداري اليوم الأحد، 5 جويلية، في منشور على صفحتة فيسبوك: “ونحن اليوم نحي الذكرى 64 لعيد الاستقلال والشباب، أهنئ وأشجع صديقي الطالب علاء الدين بن أحمد، طالب بالمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة- باتنة، وصاحب المؤسسة الناشئة LARA، صاحب المرتبة الأولى في START UP WORLD CUP ALGERIA 2026، بإعتباره الممثل الرسمي للجزائر في النهائيات العالمية التي ستقام بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، كل الدعم والتشجيع لك صديقي علاء الدين”.