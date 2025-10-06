بداري يوجه الطلبة إلى الانخراط بقوة في عالم المقاولاتية

خلال تدشينه استوديوهات رقمية بكلية الإعلام لـ"جامعة الجزائر 3"

شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاثنين بالجزائر العاصمة، على أهمية الدور الاقتصادي للجامعة في تحقيق التنمية الوطنية من خلال تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق.

وخلال زيارة قادته إلى جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، أين دشن استوديوهات رقمية بكلية علوم الإعلام والاتصال، أكد بداري أن دخول هذا المرفق حيز الخدمة يندرج في إطار انتقال الجامعة إلى نظام الجيل الرابع ومواكبة “التطورات الحاصلة في عالم الشغل، وهو الشأن الذي يمكن من تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة التي تسهر على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق والمساهمة في تطوير الاقتصادي الوطني”.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الطلبة إلى “الانخراط بشكل مكثف في عالم المقاولاتية”، لاسيما من خلال إنشاء مؤسساتهم الناشئة، مذكرا بـ”الامتيازات التي تمنحها الدولة في هذا المجال، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد في أكثر من مناسبة -يضيف الوزير- على أهمية توفير كل الظروف للجيل الجديد لتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها نقل الجزائر إلى بلد ناشئ في غضون سنة 2027”.

ولدى تنقله إلى كلية العلوم الاقتصادية بذات الجامعة، التقى بداري بالأسرة الجامعية، حيث استمع إلى انشغالاتها، مشددا في هذا المقام عزم الوزارة على “مواصلة عصرنة الجامعة قصد تجويد التعليم العالي والبحث العلمي وربط جسور قوية للتعاون بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي”، علاوة على التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للأسرة الجامعية.

من جهته، قدم مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواكسي، عرضا حول مشاريع الجامعة لاسيما ما تعلق بالتشجيع على خلق المؤسسات الناشئة وكذا عصرنة هياكل التدريس، خاصة وأن جامعة الجزائر 3 تضم ثلاث كليات ذات تسجيل وطني وتضمن تكوين 43 ألف طالب جامعي.