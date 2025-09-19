-- -- -- / -- -- --
الجزائر

بداري يوقع قرارًا بتفويض التعيين في مناصب جامعية

الشروق أونلاين
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قرارا يقضي بتفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب ذات الصلة بتسيير هذه المؤسسات.

وأوضح بيان للوزارة أنه “تعزيزا لاستقلالية تسيير المؤسسات الجامعية والحكامة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وقع وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، على قرار يتضمن تفويض مدير المؤسسة الجامعية ممارسة سلطة التعيين في مناصب: نائب عميد الكلية, رئيس القسم ومساعد رئيس القسم بالكلية, المدير المساعد ورئيس القسم في المعهد”.

