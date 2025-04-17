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الجزائر

بداري يُشرف على توقيع اتفاقية شراكة هامة لدعم وتنمية المقاولاتية

محمد فاسي
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بداري يُشرف على توقيع اتفاقية شراكة هامة لدعم وتنمية المقاولاتية
كمال بداري
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وذلك في دالي براهيم.

وحسب بيان نشره الوزير عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، قال بداري أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف إطلاق مركز لتطوير المقاولاتية عن بُعد، في خطوة هامة لتعزيز ثقافة المقاولاتية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال في الجزائر.

وتهدف إلى رقمنة خدمات التكوين ومواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الأكاديمي والاقتصادي في البلاد.

وفي سياق متصل، اجتمع الوزير مع مدير جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد وإطاراته، حيث تم التطرق إلى أهمية إعادة النظر في مهام الجامعة لضمان تحسين أدائها وتطوير خدماتها بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف الحكومة في مجال التعليم العالي والمقاولاتية.

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