بداري يُنصب لجنة إعداد مخطط عمل مؤشر “نزاهة”

أشرف وزير التعليم العالي، كمال بداري، الخميس على التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد وإنجاز مخطط عمل مؤشر النجاعة “نزاهة” وتقييمه في القطاع.

وأوضح بيان للوزارة أن اللجنة تتكون من مسؤولي الهياكل المركزية المعنية، فضلا عن خبيرين (02) مختصين في هذا المجال، وهذا وفقا لمضمون اتفاقية الإطار والتنسيق في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المبرمة بين وزارة التعليم العالي والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته,،وكذا اعتمادا لمؤشر النجاعة “النزاهة” على مستوى القطاع.

ومواكبة لهذا المسعى، يضيف البيان، “تم تحيين ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية هذا الشهر والذي ينص على الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.

وسيتم الاعلان عن إمضاء هذا الميثاق رسميا من قبل بداري وكافة إطارات وموظفي القطاع وكذا الطلبة، تعهدا بالإلتزام به وبأحكامه.