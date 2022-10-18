بداري: 15500 طالب وأستاذ توجهوا لتركيا منذ 2005 في إطار البحث العلمي

توقيع اتفاقية توأمة مع جامعة اسطنبول

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الثلاثاء عن وجود 157 اتفاقية تبادل علمي بين الجامعات الجزائرية والتركية منها 126 اتفاقية هي في طور الانجاز .

وأفاد بداري في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع اتفاقية توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيرتها التركية بحضور سفيرة تركيا بالجزائر ووزير التعليم العالي التركي، بأنه منذ 2005 إلى يومنا هذا تحصل 4.55 بالمئة من الأساتذة والطلبة من الحركية العلمية نحو تركيا، كما بلغ عدد الأساتذة والطلبة الذين توجهوا إلى تركيا منذ 2005 في إطار التربص العلمي 15500.

وكشف بداري عن عقد اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جزائرية وجامعة اسطنبول التي منحت شهادة الدكتوراه الفخرية لرئيس الجمهورية باعتبارها قسم اقتصادي وتكنولوجي وثقافي، مضيفا بأنه سيتبعه كذلك اتفاقيات توأمة أخرى خلال انعقاد منتدى الجامعات الجزائرية والتركية في شهر ديسمبر المقبل، ليصرح ” سنحقق بذلك حركية علمية فعالة بين الطرفين في كافة المجالات ” ولفت إلى الهدف الذي يسعى إليه القطاع لتحقيق ثلاثية “التعليم , البحث العلمي ، خلق مؤسسات اقتصادية”

وأردف ” أحد الأهداف التي سنحقفها معا في مجال انشاء اقطاب تكنولوجية وابتكارية ومنح الشهادات المشتركة والقيام بعروض تكوين مشتركة بين الجزائر وتركيا ”

وأشار وزير التعليم العالي بأن توقيع التوأمة مع جامعة اسطنبول يأتي في مرحلة هامة جدا وهو انفتاح التعليم العالي والبحث العلمي كحتمية من أجل الرفع من نوعيته وتقوية كل نقاط القوة وإضعاف نقاط الضعف، من أجل الوصول يقول إلى قوة علمية وتكنولوجية واقتصادية

وتابع وزير التعليم العالي :” الاتفاقية كذلك تأتي ونحن الجزائريون والأتراك لدينا جزء كبير من التاريخ المشترك” وعليه يجب أن نكثف التعاون من أجل مواجهة التحديات “.