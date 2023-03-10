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الجزائر
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بداري: 560 مشروع جامعي مؤهل لتوليد مؤسسات ناشئة

خالد. م
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بداري: 560 مشروع جامعي مؤهل لتوليد مؤسسات ناشئة
ح.م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس، عن حوالي 560 مشروعا لطلبة جامعيين، مؤهل لتوليد مؤسسات ناشئة، مما سيسهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني.
على هامش زيارة قادته بمعية كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، إلى معرض لنماذج المشاريع الناشئة بجامعات وهران ومدارسها الوطنية والعليا، أفاد بداري أنّ الـ 560 مشروع جامعي، سيتمّ مرافقتها بكافة الوسائل من أجل تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار بداري إلى أنّ وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة بكافة هياكلها، وبموجب التعاون القائم مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، “سترافق هؤلاء الطلبة من أجل تحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتوج قابل للتسويق”.
من جانبه، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أهمية تشجيع روح المقاولاتية عند الشباب وتشجيع أفكارهم الابتكارية ومشاريعهم.
وذكر في هذا الصدد أنّ هناك تعاونًا كبيرًا بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع ومرافقة الجامعيين المتخرجين في إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتمكينهم من أن يساهموا في خلق مناصب شغل والثروة.
واعتبر ياسين المهدي أنّ جامعات وهران “تعدّ خزانًا للأفكار المبتكرة ومشاريع المؤسسات الناشئة ولها تجارب هامة في هذا المجال ونحن جئنا اليوم للاستماع للشباب المبدع والاهتمام بانشغالاته”.
أما وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فأكد على أهمية المؤسسات الناشئة في تطوير القطاعات الاقتصادية خاصة الاتصالات الفضائية.
وكانت الفرصة مواتية خلال أشغال الملتقى الأول للمؤسسات الناشئة في مجال الفضاء المنظّم، الخميس، بمركز البحث لتطوير الأقمار الصناعية بوهران التابع للوكالة الفضائية الجزائرية، “للقاء شباب مبتكر أصحاب مؤسسات ناشئة لديها مشاريع يمكن أن تشارك بها في البرنامج القادم للوكالة الفضائية الجزائرية”.
وكانت الفرصة مواتية أيضا لتقرب إطارات الوكالة الفضائية الجزائرية من هؤلاء الشباب المبتكر من أجل حصر الاحتياجات والمتطلبات والتعرف على سبل التعاون.

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