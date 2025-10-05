بدافع الكراهية.. أمريكية تحاول إغراق طفلة فلسطينية داخل مسبح!

قضت محكمة أمريكية، بسجن امرأة لمدة خمس سنوات، بعد أن حاولت إغراق طفلة صغيرة من أصول فلسطينية داخل مسبح بدافع الكراهية والعنصرية.

وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات التي أوردت شبكة “سي.بي.إس نيوز” وصحيفة “فورت وورث ستار تيليجرام” تقارير بشأنها أن القاضي أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.

ووجهت السلطات الاتهام إلى وولف العام الماضي بعد الواقعة التي ندد بها الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.

ووقع الحادث في مسبح مجمع سكني في إيوليس بولاية تكساس، حيث تشاجرت وولف مع والدة الطفلة، وذكر تقرير الشرطة أن الأم كانت أيضا في المسبح مع ابنها ذي الأعوام الستة، حيث سألت وولف عن أصلهم.

وقال التقرير إن المتهمة حاولت إغراق الطفلة الصغيرة وجذب الطفل، وأخرجت الأم ابنتها من الماء وتأكد المسعفون من سلامة الطفلين بعد إجراء الفحص اللازم.

ومن الوقائع التي أثارت مخاوف التحيز ضد المسلمين حادثة طعن وحشية أدت إلى مقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني عمره ست سنوات في إلينوي.

وحادثة طعن أخرى تعرض لها أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس، وهجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا، وفقا لوكالة رويترز.