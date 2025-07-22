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الجزائر

بداوي: التنسيق مع الجيش ركيزة لتحصين الوطن والمواطن من التهديدات

الشروق أونلاين
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بداوي: التنسيق مع الجيش ركيزة لتحصين الوطن والمواطن من التهديدات
ح.م
بداوي خلال مراسم إحياء الذكرى الـ63 لتأسيس الشرطة

أكد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، الثلاثاء، أن مصالحه تحرص على التنسيق مع مختلف المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي من أجل تحصين الوطن وحماية المواطن من كل خطر.

وفي كلمة له خلال اشرافه على مراسم إحياء الذكرى الـ 63 لتأسيس الشرطة الجزائرية، شدّد بداوي على أهمية هذا التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية، معتبرًا أنه النهج الذي لا غنى عنه والطريق الكفيل لاستباق المخاطر واستشراف المستقبل بكل أبعاده.

وأوضح المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني أن المديرية العامة تسعى إلى اعتماد مناهج تسيير حديثة ترتكز على التخطيط والاستشراف، بما يتيح تحقيق الأهداف بفعالية ودقة، ويضمن أداء نوعيًا يُشرّف المؤسسة الأمنية.

كما أشار بداوي إلى استمرار الجهود في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، خصوصًا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة، مؤكدًا على دور المواطن كشريك أساسي في دعم الأمن والاستقرار، من خلال الثقة المتبادلة والتعاون.

وشهدت مراسم الاحتفال، التي احتضنها مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وضع إكليل من الزهور على “جدارية الوفاء” ترحمًا على أرواح شهداء الواجب الوطني، في جو يطغى عليه التقدير لمسيرة الشرطة الجزائرية منذ تأسيسها.

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