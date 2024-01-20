بداوي يحثّ أفراد الشرطة على مضاعفة اليقظة والجهود

المدير العام الجديد للأمن الوطني

قام المدير العام للأمن الوطني علي بداوي يوم الجمعة، بزيارة عمل وتفقد للوحدات العملياتية التابعة لأمن ولاية الجزائر، للوقوف على مدى جاهزيتها.

وحسب ما ذكره بيان لمديرية الأمن يوم السبت، فقد عقد بداوي “لقاء توجيهيا لفائدة أفراد الشرطة بمختلف الرتب”.

“حيث حثّهم على مضاعفة اليقظة والجهود، في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، خدمة للوطن والمواطن”، يضيف البيان.

وأشرف وزير الداخلية في 8 جانفي الجاري، على تنصيب بداوي مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا لفريد بن شيخ.

وشغل بداوي منصب رئيس أمن ولائي بعدة ولايات من بينها بومرداس وبجاية. قبل ترقيته في جويلية 2022 إلى رتبة مراقب عام للشرطة، ليتولى بعدها منصب مدير شرطة الحدود.