بداوي يحثّ الشرطة على تعزيز التنسيق العملياتي في مكافحة الجريمة

أجرى المدير العام للأمن الوطني على بداوي يومي الخميس والجمعة، زيارة عمل لأمن ولاية ورقلة. تفقد خلالها جاهزية وسير المصالح الجهوية والوحدات العملياتية للأمن بالولاية.

وتفقد بداوي خلال هذه الزيارة، حسب بيان لذات المصالح، مقر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات. والمقر المقترح لاستقبال المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وبأمن دائرة حاسي مسعود، عاين المدير العام للأمن الوطني، مختلف المرافق والهياكل الشرطية التي ستتدعم بها المنطقة.

كما اطلع بداوي على جاهزية مقر الأمن الحضري السابع بأمن الولاية، باعتباره أحد أقطاب أمن الحواضر الذكية.

قبل أن يختم زيارته بعقد لقاء توجيهي جهوي لفائدة قوات الشرطة لناحية الجنوب الشرقي، حثّ فيه على ضرورة تعزيز التنسيق العملياتي في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها.

كما قدّم توجيهات تتعلق بالمرافقة المهنية والاجتماعية لكل منتسبي الجهاز، بهدف تقديم خدمة أمنية تستجيب لتطلعات المواطن، يضيف البيان.