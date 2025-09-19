بداوي يعرض في الصين مقاربة الشرطة الجزائرية ضد الجريمة المنظمة

شدد على أولوية التعاون البناء بين أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم

دعا علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، إلى تعزيز التعاون البناء بين أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم الذي أصبح أولوية ملحة، لاسيما عبر فضاءات هيئات الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول والآليات القارية والإقليمية المعنية بالتعاون الشرطي، مستعرضا، خلال مشاركته في أشغال منتدى التعاون العالمي للأمن العام، المنعقد بجمهورية الصين الشعبية، مقاربة الشرطة الجزائرية في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وحسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني، فإن بداوي، شارك على رأس وفد يضم إطارات سامية من الأمن الوطني في أشغال هذا المنتدى المنعقد بالصين من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، حيث شكل “فضاء استراتيجيا للحوار وتبادل الخبرات حول أحدث التجارب والآليات المعتمدة في مجال تعزيز الأمن العام، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستجدة”، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى لقادة أجهزة إنفاذ القانون وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون الشرطي.

وبالمناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني، كلمة استعرض خلالها “تجربة الشرطة الجزائرية في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشتى أنواعها”، على غرار “الإتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال والجرائم السيبرانية”، داعيا إلى “تعزيز التعاون البناء بين أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم الذي أصبح أولوية ملحة لاسيما عبر فضاءات هيئات الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول والآليات القارية والإقليمية المعنية بالتعاون الشرطي”.

من جانب آخر، قام علي بداوي، الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر لدى الصين، لحسن قائد سليمان، بزيارة إلى مقر شركة “نورينكو” ببكين، أين اطلع على مختلف العروض والابتكارات التكنولوجية التي تعرضها الشركة في ميادين ومجالات متعددة ذات الصلة بالأمن العام.

كما التقى المدير العام للأمن الوطني، عددا من قادة أجهزة إنفاذ القانون من بينهم مساعد وزير الأمن العام المدير العام لإدارة التحقيقات للصين نائب مدير إدارة الأمن العام لمقاطعة “هوبي” والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية.

وعلى هامش أشغال المنتدى، عقد الوفد الشرطي الجزائري لقاءات ثنائية جمعته ببعض قادة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون المشاركة في هذه التظاهرة العالمية السنوية، خصصت لتبادل الرؤى ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام الشرطي المشترك، بما يعزز آليات التنسيق العملياتي وتعزيز القدرات التقنية والعملياتية في مجالات العمل الشرطي وفقا لما أكدته المديرية العام للأمن الوطني، الخميس 18 سبتمبر الجاري.