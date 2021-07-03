بداية التصحيح النموذجي للبكالوريا وسط إجراءات مشددة

اعتماد الدوام الجزئي و15 مُصححًا بكل قاعة

ينطلق، الأحد، التصحيح النموذجي بصفة جماعية لأوراق إجابات أزيد من 731 ألف مترشح، تحت الإشراف المباشر لرؤساء لجان التصحيح، إذ سيتم مناقشة كافة الأجوبة النموذجية وسلم التنقيط للخروج في نهاية المطاف بتنقيط علمي ودقيق يتوافق ومستوى التلميذ المتوسط وليس الممتاز والذي من شأنه معالجة بعض الوضعيات المرتبطة بالمواضيع الصعبة.

وأقدمت مصالح مديريات التربية للولايات على تشديد إجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، خاصة عقب تسجيل تصاعد في منحى الإصابات اليومي، إذ تم مضاعفة عدد قاعات التصحيح وتسخير بين 12 و15 أستاذا مصححا بكل قاعة تصحيح، لاحترام التباعد الوقائي الاجتماعي، على أن يباشروا مهامهم بدوام جزئي أي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، ومن الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار بالنسبة لولايات الجنوب، في حين وقع اختيار أساتذة آخرين على الدوام الجزئي المسائي وتمديد ساعات العمل إلى غاية التاسعة ليلا.

ويباشر الأحد الأساتذة ما يصطلح عليه “بالتصحيح النموذجي” بصفة جماعية بحضور رئيس لجنة التصحيح عبر 87 مركز تصحيح موزع وطنيا، إذ يتم مناقشة الأجوبة النموذجية التي تكون مرفقة بسلم التنقيط المسلم لهم من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك من خلال التطرق لأدق التفاصيل ومحاولة جعل “التنقيط” يتوافق ويتناسب ومستوى التلميذ المتوسط وليس المترشح الممتاز، والأخذ بعين الاعتبار ظروف التمدرس الاستثنائية التي ميزت السنة الدراسية الجارية، مع مراعاة أيضا طبيعة المواضيع من حيث الصعوبة، حتى لا يضيع حق أي مترشح.

وأوضحت مصادر “الشروق” بأن رؤساء لجان التصحيح لديهم صلاحيات كاملة لإلغاء أي “سلم تنقيط” أو التعديل فيه إلى غاية الوصول في نهاية المطاف إلى تنقيط علمي ودقيق يراعي مستوى التلميذ المتوسط، وذلك عقب التشاور مع الأساتذة، على أن يتم البدء غدا الاثنين في التصحيح الفعلي.

وأكدت مصادرنا على أن التصحيح يستغرق 10 أيام، إذ يدوم التصحيح الأول أربعة أيام، في حين أن التصحيح الثاني يدوم هو الآخر أربعة أيام، على أن يستغرق التصحيح الثالث والأخير من 24 إلى 48 ساعة على الأكثر وذلك بناء على عدد اللجان “أوراق الإجابات”.