بداية النّهاية.. رونالدو يُسجّل أدنى سعر له منذ 2004

سجّل النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإثنين، أدنى سعر له في سوق انتقالات اللاعبين، وهو أمر غير مسبوق منذ نحو 20 سنة خلت.

وكان المهاجم رونالدو (38 سنة) قد سطع نجمه في صيف 2004، خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم التي احتضنتها بلاده البرتغال.

وبلغ سعر رونالدو في سوق تحويلات اللاعبين رقم 15 مليون أورو، استنادا إلى بيان للموقع العالمي المُختصّ في شؤون الانتقالات و”البورصة” الكروية “ترانسفر ماركت”، نشره مساء الإثنين.

ووفقا للمصدر، فإن أدنى سعر لِابن جزيرة ماديرا البرتغالية يعود إلى سنة 2004، ويُشير إلى مبلغ 18 مليون أورو. أمّا الأعلى، فرقمه 120 مليون أورو، وحدث ذلك ما بين صيفَي 2014 و2015، والفصل ذاته من عام 2018.

وانتقل رونالدو في جانفي الماضي إلى نادي النّصر السعودي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وإذا كان المبلغُ الماليُّ منطقيًّا إلى حدّ كبير، بِالنّظر إلى تقدّم رونالدو في السنّ. فإنّه من جهة أخرى، يُمهدّ إلى بداية انهيار إحدى أكبر القلاع الكروية في النّصف الأوّل للقرن الـ 21م.