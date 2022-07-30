بداية تجسيد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء

مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيامي وأبوجا

وقّع وزراء الطاقة للجزائر والنيجر ونيجيريا، مساء الخميس، على مذكرة تفاهم لتجسيد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، وهو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله نحو 4000 كيلومتر.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم من طرف كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا، تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة للنيجر، مهاماني ساني محمدو.

وأتى التوقيع على مذكرة التفاهم تتويجا لأشغال الاجتماع الوزاري الثالث بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات، حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي خصص لدراسة مختلف جوانب المشروع، والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا (نيجيريا)، في إطار أشغال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أنّ مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء سيعزّز من أمن تموين الأسواق العالمية بالغاز، وتابع: “من خلال تجسيد هذا مشروع نعتزم الاستمرار في لعب الأدوار الأولى في مجال أمن تموين الأسواق العالمية بالغاز”.

وأوضح أنّ إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء يندرج في “سياق جيو-سياسي وطاقوي خاص” يتميز بطلب كبير على المحروقات خاصة على الغاز الطبيعي، وعرض يعرف توجها نحو الانخفاض نتيجة تراجع الاستثمارات الغازية منذ 2014.

الرئيس تبون يستقبل وزيري البترول لجمهوريتي نيجيريا والنيجر

ورأى عرقاب أنّ “الاضطرابات الأخيرة في التموين بالمنتجات الطاقوية بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص على مستوى الأسواق الغازية العالمية، تستوقفنا على أكثر من صعيد بخصوص المكانة التي سيشغلها مصدر الطاقة النبيل هذا في مزيج الطاقة مستقبلا”، مضيفاً أنّ الغاز الطبيعي يتوفر على جميع الخصائص التي تمكنه من لعب الأدوار الأولى في مجال الأمن الطاقوي، لأنّ الأمر يتعلق بطاقة “موثوقة ومتوفرة وسهلة المنال وخاصة نظيفة”.

وأضاف: “بالنسبة لبلداننا تتمحور الأرباح المنتظرة من خلال هذا المشروع حول تعزيز مواقعها كبلدان ممونة موثوقة تتمتع بسمعة لا غبار عليها في هذا المجال، ومن أجل ذلك أدعوكم إلى استغلال هذه الفرصة لبعث رسالة قوية على المستوى الدولي بشأن إطلاق إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء مما سيسمح للجهات الراعية بالشروع في البحث عن شركاء لتمويل وإنجاز هذا المشروع وإنجازه بالموازاة مع تحيين الدراسة المناسبة لهذا المشروع”.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الدولة للموارد البترولية لجمهورية نيجيريا، تيميبري سيلفا، ووزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، ماهامان ساني محمدو.

وعقب هذا اللقاء جدد المسؤول النيجيري، مهامان ساني محمدو، التزام رئيس بلاده محمد بازوم بإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مؤكدا “الالتزام الشخصي” للرئيس محمد بازوم بـ”إنجاح” هذا المشروع الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلداننا الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وقال إنّ لقاءه مع الرئيس تبون سمح له بتقديم تقرير حول المبادلات التي أجراها مع نظيريه من الجزائر ونيجيريا، موضحا أنها “المرة الثالثة التي نلتقي فيها بعد لقاء نيامي في فيفري ولقاء أبوجا في شهر جوان ونحن جد متفائلين”.

وفي هذا الشأن أشار إلى أن “أشغال فريق العمل الذي تم تشكيله بمناسبة اجتماع أبوجا تتقدم بشكل جيد”، مضيفا أنه تلقى “تشجيعات من الرئيس تبون”.

ومن جهته، أبرز المسؤول النايجيري، تيميبر سيلفاي رغبة بلاده في العمل على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط حقول الغاز في نيجيريا بالشبكة الجزائرية مرورا بالنيجر “في أقرب الآجال”.

وقال الوزير النايجيري إن بلاده “تعمل على دفع هذا المشروع إلى الأمام بسرعة لأنه سيعالج عدة قضايا لاسيما المتعلقة بالأمن الطاقوي”.

وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع الذي انطلق سنة 2009 استغرق “الكثير من الوقت”، كما أكد الوزير أن بلاده “بدأت بالفعل في إنشاء أنبوب الغاز هذا على مستوى إقليمها”.

وقال في هذا الشأن إن الجزائر من جهتها “شرعت في القيام بعدة أشغال في هذا الصدد” مرحبا بانضمام النيجر إلى هذا المشروع.