بداية تداول الورقة النقدية الجديدة وسط جدل عبر الشبكات

أثارت الورقة النقدية الجديدة والتي تم الشروع في تداولها هذه الأيام جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

رواد مواقع التواصل اختلفوا حول استعمال لغة ثانية إلى جانب العربية على ورقة الألفي دينار الجديدة، فمنهم من اعتبر أن العربية وحدها كافية ولا حاجة لإضافة أي لغة.

أما فئة أخرى فعبرت عن استحسانها لاستعمال اللغة الانجليزية معتبرين هذا بمثابة التوجه الجديد الذي تبتعد به الجزائر عن اللغة الفرنسية.

نقطة أخرى أثارت اللغط وهي كتابة “ألفا دينار” بدلا من ألفي أو ألفين ومدى صحة الكلمة من الناحية اللغوية بالاضافة إلى غياب الأهمزة فوق الألف.

وحول هذا الجدل أوضحت مدققة لغوية أن (ألفا دينار) مكتوبة بخط يسمى الخط الكوفي الذي من قواعده أن الهمزة ليس لها وجود فيه فوق الألف أو تحته كون أنه أول الخطوط العربية ظهورا في التاريخ يوم كانت الهمزة لا توضع على الألف، كما أن من مميزاته عدم وضع مسافة بارزة بين الكلمات.

أما من الناحية اللغوية فأوضح أهل الاختصاص أنه تم كتابة “ألفا دينارٍ”. لأن “ألفا” هي خبر لمبتدأ مرفوع محذوف تقديره”هذان: أي هذان ألفان”.

وأصل الخبر الرفع الذي علامته هنا هي الألف لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، إذ لا نقول ألفان دينار بل نقول ألفا دينار، وهو مضاف ودينار مضاف إليه مجرور وعلامة الجر تنوين الكسر الواضح على آخره. يضيف المختصون.

الورقة النقدية الجديدة تزعج سياسيين في فرنسا

عبر سياسيون في فرنسا عن انزعاجهم من استبدال الجزائر لللغة الفرنسية بالانجليزية في آخر ورقة نقدية تم اصدارها.

جان لوك ميلانشون، مرشح اليسار الراديكالي لرئاسة الإليزيه سنة 2012 و2017 نشر عبر صفحته الرسمية على “تويتر” تغريدة علق فيها على الورقة النقدية الجديدة.

وكتب ميلانشون قائلا “هذه ورقة نقدية جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد موجودة” ليضيف ” حزن، لقد فشل ماكرون وبورن في كل شيء ولكل شيء”.

من جانبه لم يفوت الصحفي في جريدة “لو فيغارو” والمهتم بشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي جورج مالبرونو الحديث عن الموضوع.

ونشر صحفي لو فيغارو تغريدة قال فيها “الجزائر.. بعد أسابيع قليلة من رحلة إليزابيث بورن وبعد أشهر قليلة من رحلة إيمانويل ماكرون، أصبحت التذاكر الجديدة باللغة الإنجليزية”.

بنك الجزائر ينشر الورقة الجديدة.. الانجليزية حاضرة لأول مرة

تميزت الورقة النقدية الجديدة الذي أصدرها بنك الجزائر بمناسبة ذكرى عيد الثورة واحتضان الجزائر للقمة العربية باستعمال اللغة الانجليزية كلغة ثانية لأول مرة.

وتضمنت ورقة الألفي دينار كتابة لقميتها باللغتين العربية والانجليزية، وبهذا تكون أول ورقة نقدية تستعمل فيها اللغة العالمية الأولى.

أصدر بنك الجزائر، الإثنين، ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي دينار، إلى جانب قطة نقدية ذات قيمة 50 دج، وهذا تخليدا لذكرى الفاتح نوفمبر وموازاة مع احتضان الجزائر للقمة العربية.

وصدر في العدد 70 من الجريدة الرسمية رقم نظام يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي 2000 دينار جزائري بمناسبة “الدورة العادية الحادية والثلاثين 31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر”.

الورقة النقدية الجديدة الأولى –حسب الجريدة الرسمية- ستكون تذكارية بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، ستكون فئة ألفي دينار تحمل على جانبها صورة الأمير عبد القادر، وعلى وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر.

في حين الورقة النقدية الجديدة الثانية تحمل على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبال الأهقار والآثار الرومانية بتيبازة ونخلة وقافلة إبل، كما ستكون باللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأصفر على ظهرها.

وستحمل الورقة النقدية الجديدة المعروضة للتداول كتابات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمن ذات العدد إنشاء قطعة نقدية جديدة بقيمة 50 خمسين دينارا وتحمل صورة واسم الشهيدة حسيبة بن بوعلي.