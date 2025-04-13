بداية تراجع أسعار الأضاحي في الأسواق

نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموالين يبشر المواطنين

تواصل العديد من أسواق الماشية إعادة فتح أبوابها للموالين والمواطنين، في العديد من الولايات بعدما كانت مغلقة منذ أكثر من شهرين، مع اتخاذ تدابير وقائية واحترازية مُحكمة، منعا لظهور بؤر جديدة للأمراض المُعدية، وخاصة الحمى القلاعية، والتي تسببت في نفوق عشرات رؤوس الماشية الفترة الماضية.

وعادت العديد من أسواق الماشية إلى الانتعاش من جديد بعد تطويق مرض الحمى القلاعية عبر العديد من الولايات الولايات والتحكم في بؤره، وإثر تكثيف جهود المصالح البيطرية،ورغم إعادة فتح الأسواق، يبقى نظام اليقظة والوقاية لرصد أي علامات سريرية محتملة للحمى القلاعية أو غيرها من الأمراض المعدية، خاصة وأن قرار فتح الأسواق لم يشمل كل الولايات بل شمل بعض الولايات التي تم فيها محاصرة المرض بالتنسيق مع الولاة والمصالح الفلاحية والبيطرية، في حين تواصل بعض الأسواق غلق أبوابها في بعض الولايات.

وشدّدت المصالح الفلاحية في بعض الولايات، إدخال ماشيتهم إلى الأسواق، ولكن وفق إجراءات احترازية ينظمها الولاة وبالتنسيق مع المصالح الأمنية ومديريات الفلاحة، ومنها حيازة شهادة صحية بيطرية، تُسلَّم من قبل طبيب بيطري تابع لمديرية المصالح الفلاحية، وتحدد هذه الشهادة مصدر الحيوانات ووجهتها، سواء كانت قادمة من داخل الولاية أم من خارجها.في وقت تلتزم البلديات عبر الوطن، بالتطهير والمراقبة الدورية للأسواق من حيث النظافة.

مُواطنون يتحضرون للبحث عن أضاحي بالأسواق

وتفاءل مواطنون خيرا، بخبر فتح أسواق الماشية، لأن كثيرا منهم يفضلون شراء أضحيات العيد قبل فترة من عيد الأضحى، تجنبا لزحمة وغلاء الأيام الأخيرة، وهو ما لاحظناه من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أين أكد بعض المواطنين، بأنهم يتحضرون للتوجه نحو أسواق الماشية بولايات السهوب والهضاب، للاطلاع عن قرب عن الأسعار،ومثلهم الفلاحين، المتفائلين بالقرار والذي يتزامن مع فترة تحضير أعلاف المواشي، وشراء التجهيزات، والاستعداد لموسم الحصاد.

وفي الموضوع، ثمّن نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموالين، إبراهيم عمراني، قرار العدد من الولاة، مؤكدا أنه جاء في وقته، خاصة وأن سوق الماشية هو مصدر رزق الفلاح والموال وتاجر اللحوم وحتى للمواطن العادي، على حدّ قوله.

وقال في تصريح لـ” الشروق”، بأن رأس مال الموال هو البيع والشراء في أسواق الماشية، ولا مصدر دخل آخر له.. ” فعند حاجتنا للمال نخرج بعض ماشيتنا لبيعها وقضاء مصالحنا بالمزرعة وللعائلة..ومع قرار غلق الأسواق واجهنا صعوبات، ومع ذلك ساندنا قرار السلطات بالغلق حفاظا على ثروتنا الحيوانية”.

بداية تراجع الأسعار

وأشار عمراني، أن قرار إعادة الفتح في العديد من الولايات، جاء استباقيا قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما يعطي للفلاح والموال فرصة لتحضير أضحياته سواء عن طريق البيع أم الشراء، وأيضا يتزامن القرار مع انطلاق عملية ” الحشّ” وتحضير الأعلاف، وإنطلاق موسم الحصاد في الجنوب وما يحتاجه من تحضير للمعدات، وجميع هذه العمليات تحتاج لوجود أسواق مفتوحة.

وأشار محدثنا، أن عملية الفتح مترافقة مع إجراءات احترازيّة، لغرض الوقاية وتطويق على أي بؤر جديدة مُحتملة، للحمى القلاعية.

ومن جهة أخرى، يرى نائب رئيس فدرالية الموالين، أن فتح الأسواق “سيؤثر حتما على أسعار أضاحي العيد، مؤكدا بداية تهاوي الأسعار بين 12 ألفا إلى 20 ألف دج عبر بعض المناطق، وأيضا بسبب استيراد قرابة مليون رأس من الغنم كأضاحي”. وتمنى عمراني، أن تلبي الأضاحي المستوردة على الأقل ثلث أو ربع احتياجات السوق الوطنية، في ظل قلة الثروة المحلية، وهو ما يساهم في انخفاض الأسعار محليا أكثر.

وبخصوص توقعات أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد، قال عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية، الحاج بلقاسم مزروع لـ ” الشروق”، بأنّه لا يمكن التنبّؤ بالأسعار مسبقا، لأن الأمر يتوقّف على معطيات عديدة، وإعادة فتح أسواق الماشية لا يزال في بدايته، ومع ذلك يتوقع محدثنا، تسجيل انخفاض محسوس في أسعار الماشية ابتداء من مليون سنتيم، مقارنة بفترة إغلاق الأسواق.

ويرى محدثنا، بأن التحكم في أسعار الماشية، يتوقف على معطيات عديدة متعلقة بتنظيم هذه الشعبة ومعالجة مشاكلها، لأن استيراد الأضاحي هو حل ظرفي ومؤقت.