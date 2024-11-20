بداية تراجع أسعار البطاطا والطماطم

دخول محاصيل الولايات الأكثر إنتاجا لها

تعرف أسعار البطاطا والطّماطم تراجعا ملحوظا، منذ بداية الأسبوع المنصرم، بسبب بداية دخول المحاصيل من الولايات الأكثر إنتاجا لها، في انتظار تراجع معتبر في الأسعار، ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.

وشرعت أسواق الجملة في استقبال منتج البطاطا بعد الموسميّة القادمة من الولايات الأكثر إنتاجا لها، على غرار وادي سوف ومستغانم وسكيكدة ومعسكر، وهو ما جعل أسعار البطاطا تتراجع قليلا، في انتظار دخول محاصيل أكثر بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، شهدت الأسعار الرسمية المنشورة على موقع وزارة الفلاحة تراجعا في أسعار البطاطا بمعدل 88 دج للكغ، وتراوحت أسعار ذات المادة، بين 70 دج إلى 105 دج، بحسب جدول عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك في سوق الجملة الجهوي “ماقرو” بواد العثمانية ولاية ميلة، في حين تباينت أسعار البطاطا البيضاء، بحسب النوعية بين 60 دج إلى 90 دج، وتراوح سعر البطاطا الحمراء بين 70 إلى 85 دج، حيث أكد التجار بهذه السوق في تصريح لـ”الشروق”، أن كميات البطاطا التي استقبلوها كانت وفيرة جدا، بينما وصل سعر البطاطا في بعض الولايات إلى 65 دج للكلغ.

وفي الموضوع، يؤكد المهندس في الفلاحة، بوسلهام بوشول لـ” الشروق”، أن كثيرا من المستثمرات الفلاحية بولاية وادي سوف شرعت في جني محاصيل البطاطا منذ بداية الأسبوع المنصرم، وستدخل الأسواق، وتمكن أصحابها من جني ما يناهز 300 إلى 400 قنطار في الهكتار.

وذكر بوشول أن كميات البطاطا الُمنتظر دخولها، تمّ غرسها خلال نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر المنصرميْن، وكشف أنه كلما اقتربنا من شهر ديسمبر المقبل، كانت كميات البطاطا التي ستدخل الأسواق كبيرة، وهو ما سيُساهم في انخفاض أسعارها تدريجيا.

وقال الخبير الفلاحي، إن أسعار البطاطا شرعت في التهاوي، بحيث وصل سعر الكلغ 60 دج في بعض الولايات، وستنخفض الأسعار أكثر الأشهر القليلة المقبلة.

والأمر نفسه بالنسبة لمنتج الطماطم، التي شرعت أسعارها في الانخفاض، بحيث تتراوح حاليا بين 60 دج إلى 70 دج بأسواق الجملة، وبين 110 دج إلى 144 دج في أسواق التجزئة، في انتظار انخفاض أسعارها أكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن جهة أخرى، يناشد محدثنا، وزارة الفلاحة “زيادة عدد غرف التبريد، خاصة بالولايات الجنوبية، لغرض امتصاص الفائض من مختلف المنتجات الفلاحية، وخاصة البطاطا التي ستدخل بكميات كبيرة، وذلك لمواجهة أي أزمات ندرة أو غلاء مستقبلا”.