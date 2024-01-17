بداية تراجع أسعار اللحوم البيضاء

"أوناب" تبيع الصيصان للمربين بـ120 دج وفتح الاستيراد من إسبانيا

انخفضت أسعار اللحوم البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، بفضل تدخل السلطات عن طريق المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن “أوناب” وضخها أعدادا من الصّيصان المُخصّبة للفلاحين، ما ساهم في رفع كمية الإنتاج، كما دعت وزارة الفلاحة مربي الدواجن الراغبين في استيراد مدخلات الدواجن من إسبانيا إلى إيداع ملفات للحصول على الموافقة، وهذا استعدادا لشهر رمضان المقبل.

وشهدت أسعار الدجاج انخفاضا خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوحت لدى المربين بين 230 دج إلى 234 دج للكلغ، في حين عرضها تجار التجزئة بين 370 دج إلى 410 دج للكلغ، وهي أسعار تعتبر مرتفعة نوعا ما، بحسب مواطنين تحدثت معه “الشروق”، غير أنها منخفضة مقارنة بالأسعار التي فاجأتهم خلال الأشهر الأخيرة المنصرمة، التي ارتفع فيها سعر كلغ الدجاج إلى ما فوق الـ500 دج بسبب عوامل مختلفة، ومنها ندرة الدجاج البيوض وغلاء الصيصان، وانتشار مرض أنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية، ما تسبّب في قلة الإنتاج.

تراجع بنسبة 100 بالمائة في أسعار الصيصان

ولضبط سوق اللحوم البيضاء، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، تدخلت المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن “أوناب”، التي قامت منذ مدة بعملية تفقيس البيض لإنتاج كتاكيت مُخصبة، ومن ثم بيعها للفلاحين بأسعار منخفضة، لا تتعدّى الـ120 دج للكتكوت، والعملية ستساهم في زيادة الإنتاج الوطني للدواجن، وخفض أسعارها في السوق.

وكشف نائب رئيس جمعية مربي الدواجن، حمزة شريف في اتصال مع “الشروق”، أن مساهمة المؤسسة الوطنية لتغذية الدواجن “أوناب” في عملية إنتاج الصيصان المخصبة “أزاح عبئا ثقيلا على كاهل المربين، الذين كانت مشكلتهم الرئيسية هي غلاء الصيصان وندرتها في السوق المحلية”.

وكشف أن سعر الصوص الواحد وصل في السوق إلى غاية 250 دج، وهو سعر وصفه محدثنا بـ”المرتفع جدا” الذي تسبّب في غلاء أسعار اللحوم البيضاء، بينما عرضت “أوناب” صيصانا مخصبة بسعر لا يتعدى الـ120 دج للواحد للفلاحين، للمساهمة في استقرار سوق اللحوم البيضاء.

وقال محدثنا بأن السلطات: “لجأت مؤخرا إلى استيراد أمهات الدواجن من دولة هنغاريا، لضبط الأسعار المحلية”.

فتح استيراد مُدخلات الدواجن من إسبانيا

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مربي الدواجن الراغبين في استيراد مدخلات الدواجن من مملكة إسبانيا، إلى التقدم من مصالحها المعنية للحُصول على ترخيص لاستيراد هذه المنتجات.

وبحسب بيان وزارة الفلاحة الذي اطلعت عليه “الشروق”، فمدخلات الدواجن المسموح باستيرادها من إسبانيا، تتمثل في صيصان أمهات الدجاج اللاّحم والبيوض، إضافة إلى بيض التفقيس.

ويتوقّع نائب رئيس جمعيّة مربي الدواجن، تسجيل انخفاض ملحوظ مستقبلا في أسعار اللحوم البيضاء، وخصوصا خلال شهر رمضان المقبل، وقال: “هذه الإجراءات التي اتخذتها السّلطات ومن بينها استيراد صيصان أمّهات الدّواجن من دولة هنغاريا ومدخلات الدّواجن من مملكة إسبانيا، إضافة إلى استيراد اللّحوم الحمراء، جميعها تصبّ في إطار تحضيرات الدولة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجعل أسعار اللحوم البيضاء وحتى الحمراء في مُتناول جميع المواطنين”.

“حمايتك”: نرحب بقرار فتح الاستيراد ضمانا لاستقرار السّوق

رحّب رئيس منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك وإرشاده، محمد عيساوي، بقرار السلطات فتح الاستيراد أمام المُربّين لجلب للدجاج البيوض واللاّحم من مملكة اسبانيا، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.

وقال عيساوي في تصريح لـ”الشروق”، بأن استقرار السوق المحلية والمحافظة على القدرة المعيشية للمواطن، يستدعي القيام بإجراءات ولو استثنائية أحيانا، ومنها فتح الاستيراد، خاصة للمنتوجات التي يكثر عليها الطلب “تحقيقا لمعادلة استقرار السوق المحلية وموازنة العرض مع الطلب” على حد قوله.

وحسب محدثنا، تسعى السلطات العُليا بالبلاد، إلى تشجيع المنتج المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي، والتقليل من صرف العملة الصّعبة على المنتجات المستوردة، ولكن “في حال حُصول اختلال في السّوق، وهو ما لاحظناه مثلا من خلال ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء لأرقام قياسيّة، وحماية للقدرة الشرائية للمواطن، فلابد من العودة لاستيراد بعض المنتجات، تلبية للطلب المتزايد عليها”.