بداية ترميم ملعب عنابة استعدادا لـ “شان” 2023

تشرع إدارة ملعب “16 ماي 1956” بِعنابة خلال الأيّام القليلة المقبلة، في ترميم منشأتها الكروية، استعدادا لِاحتضان جزء هامّ من فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتستضيف الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين (شان)، في فترة ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023، بِمشاركة 16 منتخبا.

وستشمل عملية الترميم، وضع بساط طبيعي جديد، وتشييد مراكز التدريب وترميم الموجودة منها، وتنصيب 47 ألف مقعد في المدرجات، وكاميرات مراقبة، وتشييد 6 قاعات جديدة تُستعمل لِحفظ الملابس والحكام والمؤتمرات الصحفية. فضلا عن تحسينات أخرى.

جاء ذلك، الثلاثاء، على لسانَي والي ولاية عنابة جمال بريمي، ومدير الشباب والرياضة للولاية ذاتها علي بن طوبال.

وكان ملعب عنابة قد دُشّن عام 1987، واحتضن ثلاث سنوات من بعد جزءا من فعاليات كأس أمم إفريقيا، على غرار مقابلات الفوج الثاني، ومباراة في نصف النهائي. كما دارت فوق أرضيته عدّة مقابلات دولية للمنتخب الوطني، أبرزها أمام الضيف البلجيكي في مطلع 2003.

وستتكفّل الشركة الجزائرية “باتيميتال” بِعملية ترميم ملعب “19 ماي 1956″، مع التزام بِالانتهاء من الأشغال وإعادة فتح الملعب في أواخر نوفمبر المقبل.

وبِخصوص ميدان مواجهات فريقَي اتحاد عنابة وحمراء عنابة من بطولة القسم الثاني، فتقرّر نقلها إلى ملعب بلدية برحال. مع الإشارة، إلى أن الميدان الآخر لِمدينة عنابة “عبد القادر شابو” سيخضع بِدوره لِعملية ترميم.