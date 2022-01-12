بداية تطبيق عقوبات المضاربة.. 7 سنوات سجنا لصاحب مستودع بسبب تخزين الزيت

أصدرت محكمة قسنطينة، الثلاثاء، حكما بالسجن 7 سنوات لصاحب مستودع بتهمة المضاربة غير المشروعة، بسبب تخزين مادة زيت المائدة، بعد تقديمهما للعدالة وفق إجراءات المثول الفوري.

وأوضحت المحكمة في بيان لها أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة تعلم أنه في إطار محاربة المضاربة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع وعلى أثر معلومات مؤكدة لأمن قسنطينة والتي تفيد بقيام أحد تجار الجملة بتخزين مادة الزيت تم تسليم الإذن بالتفتيش للضبطية القضائية.

وأضاف البيان أنه تم العثور على كمية كبيرة من الزيت تقدر بـ 952 وحدة من زيت 5 لتر و 3269 من زيت 2 لتر.

واتضح بعد المراقبة الإدارية للوثائق التي قدمها المعني أن هذا المستودع غير مصرح به لمصالح مديرية التجارة لوالية قسنطينة وأن المتهمان يستغلانه في تخزين البضائع بدون إعلام مديرية التجارة المختصة.

وتباع البيان أن بعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية بجرم المضاربة غير المشروعة وصدر ضدهما حكم قضائي قضى بإدانة الأول “م.ع” بـ 7 سنوات حبسا و600 ألف دج غرامة مالية وإدانة المتهم الثاني بـ 3 سنوات حبسا وغرامة مالية 500 ألف دج مع مصادرة المحجوزات.