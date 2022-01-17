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الجزائر

بداية تطبيق قرار اجبارية جواز التلقيح لدخول الفضاءات العامة

الشروق أونلاين
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بداية تطبيق قرار اجبارية جواز التلقيح لدخول الفضاءات العامة

شرعت ولاية النعامة في تطبيق في جواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة وهذا بالنسبة للأشخاص التي تفوق أعمارهم الـ18 سنة وهي أول خطوة رسمية في هذا الاتجاه.

وفي إطار متابعة تطور الوضع الصحي وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا قرر والي الولاية فرض تقديم جواز التلقيح على كل شخص يبلغ عمره 18 سنة فما فوق عند الولوج إلى الفضاءات العامة.

وأوضح المصدر ذاته أن المرافق المعنية بالقرار هي:

  • الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية
  • قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح
  • الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات…إلخ
  • قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض
  • فضاءات وأماكن إجراءالإحتفالات والأحداث ذات الطابع الوطني والمحلي
  • القاعات والصالونات والمعارض
  • قاعات الحفلات والحمامات المعدنية
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