بداية تطبيق قرار اجبارية جواز التلقيح لدخول الفضاءات العامة

شرعت ولاية النعامة في تطبيق في جواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة وهذا بالنسبة للأشخاص التي تفوق أعمارهم الـ18 سنة وهي أول خطوة رسمية في هذا الاتجاه.

وفي إطار متابعة تطور الوضع الصحي وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا قرر والي الولاية فرض تقديم جواز التلقيح على كل شخص يبلغ عمره 18 سنة فما فوق عند الولوج إلى الفضاءات العامة.

وأوضح المصدر ذاته أن المرافق المعنية بالقرار هي: