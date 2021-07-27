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رياضة

بداية سلبية لِفريق حلايمية

علي بهلولي
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بداية سلبية لِفريق حلايمية

سجّل اللاعب الدولي الجزائري محمد رضا حلايمية وفريقه بيرشوت مساء الثلاثاء، انطلاقة خاطئة في بطولة بلجيكا للموسم الجديد.

وخسر فريق بيرشوت بِنتيجة (0-1) أمام الضيف نادي سيركل بروج، في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة البلجيكية.

وشارك المدافع محمد رضا حلايمية أساسيا ضد نادي سيركل بروج، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 55، تاركا فريقه بيرشوت مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ووجب التذكير بِأن هذه المباراة لُعبت السبت الماضي، قبل أن يوقفها الحكم في الدقيقة الـ 55، بِسبب التهاطل الغزير للأمطار. وقرّر إثرها المنظمون إعادة برمجتها مساء الثلاثاء، لكن بِإجراء الشطر المُتبقّى منها، والمُقدّر بـ 35 دقيقة.

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