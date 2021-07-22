بداية سيّئة لِفريق فغولي في رابطة الأبطال

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي، المشوار في رابطة أبطال أوروبا للموسم الجديد، بِطريقة سيّئة جدا.

وخسر فريق قلعة السرايا التركي بِنتيجة (1-5) أمام المضيف نادي آيندهوفن الهولندي، مساء الأربعاء. في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ودخل الجناح سفيان فغولي إلى أرضية الميدان بديلا عند الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه قلعة السرايا مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

وتُجرى مباراة العودة بِتركيا مساء الأربعاء المقبل.

للإشارة، فإن الدور التصفوي الثاني لِرابطة أبطال أوروبا تليه محطّتان أُخريان، قبل الوصول إلى دور المجموعات الذي تُجرى مقابلاته في سبتمبر المقبل.