بداية صعبة لإسحاق بلفوضيل مع هيرتا برلين الألماني

حديث عن تورطه في شجار مع بواتينغ خلال التدريبات

كشفت صحيفة “كيكر” الألمانية بأن الدولي الغاني السابق، كيفين برانس بواتينغ، والنجم الجزائري، إسحاق بلفوضيل، تورطا في شجار خلال إحدى الحصص التدريبية لنادي هيرتا برلين الألماني، دون توضيح أسباب وتفاصيل هذا الصدام بين اللاعبين، اللذين انضما للنادي الألماني خلال فترة سوق التحويلات الصيفية الماضية.

وتأتي هذه الأخبار لتؤكد تواصل المتاعب بالنسبة للمهاجم الجزائري، الذي لم ينجح خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسه مع أي فريق بسبب مشاكله الانضباطية والصحية، بالنظر لتوالي الإصابات التي حرمته من التألق مع نادي هوفنهايم الألماني، آخر ناد لعب له قبل الانتقال إلى نادي العاصمة الألمانية برلين، ويوصف بلفوضيل باللاعب الرحّالة بسبب لعبه للعديد من الأندية وكثرة تنقلاته منذ بداية مشواره الكروي.

إلى ذلك، أكدت صحيفة “كيكر” أكد بأن اللاعب الغاني المثير للجدل دخل في شجار مع اللاعب الجزائري، إسحاق بلفوضيل، مضيفة بأنهما كان يتحدثان باللغة الإيطالية وهما اللذين لعبا لفترة طويلة في الدوري الإيطالي، ولم تعط “كيكر” تفاصيل أخرى عن هذه الحادثة، التي لم يتم التطرق إليها من قبل النادي الألماني لا من خلال بيان توضيحي أو شيء من هذا القبيل، ويعيش النادي الألماني أزمة نتائج كبيرة في الدوري الألماني هذا الموسم، رغم الاستقدامات النوعية التي قامت بها إدارة الفريق أملا في لعب الأدوار الأولى، حيث يحتل هيرتا برلين المركز 14 برصيد 6 نقاط فقط بعد مرور سبعة أسابيع من البوندسليغا (فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات)، وهي من أحد الأسباب التي كانت وراء الضغط الذي يعيشه اللاعبون، ما تأكد في حادثة بلفوضيل وبواتينغ.

ورغم نجاح إسحاق بلفوضيل في التوقيع لنادي هيرتا برلين خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، بعد تجربة فاشلة مع نادي هوفنهايم، إلا أن نجم نادي انتر ميلان الإيطالي السابق لم ينجح في تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي للفريق، ولم يسجل أي هدف لحد الآن رغم أنه ينشط في منصب المهاجم الصريح، ولعب بلفوضيل لحد الآن 4 مباريات من أصل 7 في البوندسليغا، لم يسجل فيها أي هدف، ما عرضة لانتقادات كبيرة، بدليل أنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في المواجهة الأخيرة أمام فريبورغ، التي خسرها هيرتا برلين على ملعبه بهدفين لهدف.