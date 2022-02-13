بداية صعبة لسليماني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي

نجم "الخضر" يصر على القتال للفوز بمكانة أساسية

اكتفى الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مهاجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي بالمشاركة لمدة 24 دقيقة فقط خلال قمة الدوري البرتغالي أمام نادي بورتو، الجمعة الماضي، على ملعب دراغاو، والتي انتهت بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما، ما يثير الشكوك بخصوص قدرته على اللعب بانتظام مع الفريق.

وكان سليماني انضم للنادي البرتغالي في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وأمضى الهداف الجزائري (33 سنة) عقدا مع سبورتينغ تنقضي مدّته في صيف 2023، مع إمكانية إضافة موسم آخر، ولم يكن سليماني أوفر حظا في المباراة الأولى أمام نادي فاماليساو الأسبوع الماضي عندما شارك لمدة 16 دقيقة فقط، في مباراة انتهت بفوز فريقه بهدفين لصفر، أي أنه شارك لمدة 40 دقيقة في مباراتين فقط.

إلى ذلك، تعتبر الوضعية الحالية للهداف التاريخي لمنتخب الوطني مقلقة لجمال بلماضي، لأنه لا يشارك بانتظام مع سبورتينغ، في وقت أن رحيله من أولمبيك ليون يعود لهذا السبب بالتحديد، وكان سليماني قرّر مغادرة النادي الفرنسي من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام، حتى يكون في أفضل أحواله قبل موعد مباراة الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الكاميرون، ويضمن استمرار تواجده ضمن خيارات بلماضي الأساسية في حال التأهل إلى مونديال قطر.

من جهته، ترك مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، روبن أموريم، الانطباع في خرجاته الإعلامية الماضية بأنه لن يمنح أي هدية لسليماني، رغم شعبيته الجارفة وسط الجماهير وأرقامه القياسية مع النادي، وقال في تصريح سابق تعليقا على استقبال الجماهير له في أول مباراة: “النجم الوحيد في الفريق هو نادي سبورتينغ”، وتابع: “أمامه طريق طويل لقطعه. هذا يظهر عليه من الناحية البدنية وسيتحسن بمرور الوقت”، ما يؤكد بأن ضمان سليماني لمكانة أساسية لن يكون سهلا وقد يحتاج لبعض الوقت.

ولن تساعد الوضعية الحالية لسليماني المنتخب الجزائري قبل مواجهة الكاميرون، خاصة أن خط الهجوم كان النقطة السلبية الأبرز لـ”محاربي الصحراء” في كأس إفريقيا بالكاميرون، في وقت أن بلماضي كان طالب فيه لاعبيه بالعمل مع أنديتهم وتحسين مستوياتهم قبل فاصلة المونديال.