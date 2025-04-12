بداية طبع أسئلة تقييم مكتسبات الثانية والرابعة ابتدائي

مصالح التربية في سباق مع الزمن لتنفيذ الدورة الأولى

دخلت مديريات التربية للولايات، من خلال إدارات المدارس الابتدائية، في سباق مع الزمن، لإنهاء كافة الأعمال المرتبطة بتنظيم تقييم مكتسبات التلاميذ في نهاية الطورين الأول والثاني من مرحلة التعليم الابتدائي، والذي سيجرى في دورة أولى يومي 11 و12 ماي الداخل، إذ تم الانطلاق بصفة رسمية في إعداد وطبع أسئلة التقييمات الكتابية وإجاباتها النموذجية، من قبل مفتشي اللغة العربية، على أن يتم إسدال الستار على العملية في 30 أفريل الجاري.

الأداء القرآني وفهم الخطاب ضمن التقييمات الأدائية والشفوية

أفادت مصادر “الشروق” بأن العد التنازلي لتنظيم امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ أقسام الثانية والرابعة ابتدائي أي “نهاية الطورين الأول والثاني” قد انطلق رسميا، حيث دخل رؤساء المدارس الابتدائية على المستوى الوطني في سباق مع الزمن لإنهاء كافة العمليات المرتبطة بالعملية، حيث سيتم الشروع مع بداية الفصل الدراسي الثالث في تقييم الكفاءات الشفوية والأدائية للمتعلمين، وفق المعايير المحددة في دليل تقييم مكتسبات نهاية الطور الأول، وكذا وفق دليل تقييم مكتسبات نهاية الطور الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي.

وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن أساتذة اللغة العربية للسنتين الثانية والرابعة، هم من يتولون إجراء التقييمات الشفوية والأدائية، بحيث سيتم تقييم كفاءات تلاميذ أقسام الثانية في مادة اللغة العربية، من خلال التركيز على جانب واحد، ويتعلق الأمر بالأداء القرآني، في حين تجرى عملية تقييم مكتسبات تلاميذ أقسام الرابعة في مجالين اثنين، وهما “فهم الخطاب والتواصل الشفوي” و”الأداء القرآني” لمادة اللغة العربية.

مهلة إلى 30 أفريل لصياغة مواضيع التقييمات الكتابية

وفيما يتعلق بأسئلة التقييمات الكتابية وإجاباتها النموذجية، أشارت ذات المصادر إلى أنه قد شرع في إعدادها وصياغتها وتصميمها بشكل رسمي بتاريخ الـ6 أفريل الجاري وتمتد إلى غاية 30 من نفس الشهر، حيث يشرف على هندستها مفتشو مادة اللغة العربية، بإشراك أساتذة من نفس المقاطعة البيداغوجية من ذوي الكفاءة، وبالتعاون مع مديري المدارس الابتدائية فيما يخص طبع المواضيع.

أما بالنسبة لكيفية إجراء “التقييمات الكتابية”، والتي ستنظم لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم يومي 11 و12 ماي الداخل، أبرزت المصادر نفسها بأنه نظرا لصغر سن المتعلمين، فإنه تقرر برمجة تقييم واحد في اليوم، على أن يقوم مديرو المدارس الابتدائية أو مديرو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة حسب الحالة بالإشراف على العملية.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادرنا بأنه سيتم حث المتعلمين على اختيار إما الإجابة على ورقة الاختبار أو على كراريس الاختبار أو على أوراق مزدوجة عادية، على أن تبقى الدراسة مستمرة بشكل عادي لكل الأقسام غير المعنية بتقييمات “تلاميذ الأولى والثالثة”.

اختبارات بمواعيد مفتوحة للثانية وتقييم واحد في اليوم

أما عن المواد المعنية بالتقييمات الكتابية، أفادت المصادر ذاتها بأنه تقرر بخصوص تلاميذ أقسام الثانية، عدم تحديد حجم زمني محدد للاختبارين، وبالتالي فمدة التقييم الكتابي تنقضي عند انتهاء آخر تلميذ من الإجابة، حيث سيجتازون الاختبار الأول في مادة اللغة العربية، من خلال اختبار مكتسباتهم في “فهم المكتوب”، في حين يقومون بإجراء اختبار ثان في مادة الرياضيات، أين سيتم تقييم معارفهم في مجالين اثنين وهما التحكم في نظام العد والحساب على الأعداد أقل من 1000، وتملّك منهجية حل المشكلات الرياضياتية.

وبشأن تلاميذ أقسام الرابعة “نهاية الطور الثاني”، أوضحت مصادرنا بأنهم سيجتازون اختبارا أولا في مادة اللغة العربية لمدة ساعة و30 دقيقة، من خلال تقييم كفاءاتهم في فهم المكتوب “لمدة 45 دقيقة” والإنتاج الكتابي ومدته 54 دقيقة، على أن يجتازوا في اليوم الموالي اختبارا ثانيا في مادة الرياضيات بحجم ساعي يقدر بـساعة و30 دقيقة، حيث تقرر تقويم مكتسباتهم في مجال التحكم في موارد الميادين الأربعة وفي تملك منهجية حل المشكلات الرياضياتية.

حجز التقديرات رقميا قبل 22 ماي كآخر أجل

وأشارت نفس المصادر إلى أنه بالإضافة إلى المهام السابقة والموكلة لأساتذة اللغة العربية للسنتين الثانية والرابعة، فإنه سيتم حثهم أيضا على القيام بمهمة حجز التقديرات الخاصة بالتلاميذ على حساباتهم على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض في أجل أقصاه يوم الخميس 22 ماي المقبل.

وجدير بالذكر أن الوزارة قد قررت توسيع تقييم المكتسبات لتشمل تلاميذ أقسام الثانية والرابعة، وذلك لأجل تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تقويم تملك التلاميذ للكفاءات الختامية المرتبطة بالتعلمات الأساسية، إلى جانب تتبع صعوبات التعلم لدى التلاميذ قصد علاجها في وقتها وتفادي آثارها السلبية على مسارهم الدراسي، علاوة على تعزيز التقييم المستمر لمكتسبات التلاميذ.